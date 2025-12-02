Адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована з обережним, але помітним оптимізмом щодо можливого завершення війни в Україні.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у Вашингтоні.

Білий дім про просування до мирної угоди

За словами Керолайн Левітт, президентська команда зараз зосереджена на пошуку шляхів завершення повномасштабної війни, і робота триває на всіх рівнях — від Білого дому до спецпредставників та Держдепартаменту.

— Ви могли бачити, що вся команда президента — спеціальний посланець очільника США, держсекретар, віцепрезидент, міністр із питань оборони та сам президент — надзвичайно активно працює над цим. Усі вони дійсно хочуть, щоб ця війна завершилася, — наголосила Левітт.

Прессекретарка підтвердила, що напередодні у Флориді відбулися дуже конструктивні переговори американської делегації з українською стороною.

За її словами, зараз спеціальний посланець Стів Віткофф прямує до Росії для продовження перемовин, фактично здійснюючи “човникову дипломатію”, переміщаючись між сторонами конфлікту.

— Ми ведемо діалог із обома сторонами на рівних, щоб знайти спільні точки дотику. Певні параметри потенційних домовленостей уже доопрацьовані, але деталі ми залишаємо тим, хто бере участь у процесі, — пояснила Левітт.

Вона також наголосила, що адміністрація “почувається досить впевнено” у можливості прогресу й сподівається, що війна може вийти на шлях до завершення.

Ці заяви корелюють зі словами президента США, який напередодні також висловив оптимізм щодо мирного врегулювання.

Трамп прокоментував процес переговорів журналістам на борту президентського літака, повертаючись із Флориди до Вашингтона.

На питання про шанси на мирну угоду між Україною та Росією він відповів:

— Я думаю, є гарний шанс, що ми зможемо укласти угоду.

