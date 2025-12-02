Трамп виступить із заявою в Білому домі 2 грудня: що відомо
У вівторок, 2 грудня, президент США Дональд Трамп виступить із заявою для медіа в Білому домі.
Про це стало відомо з розкладу очільника Сполучених Штатів.
Заява Трампа 2 грудня: що відомо
За інформацією адміністрації американського президента, попередньо, виступ Дональда Трампа заплановано на 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за київським часом).
Про що саме говоритиме Трамп, наразі невідомо.
Однак відомо, що саме 2 грудня відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна та спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа.
Речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував, що вона запланована на другу половину дня 2 грудня.
Як відомо, Стів Віткофф вирушив до Москви 1 грудня. У цей же день він проводив переговори із президентом Володимиром Зеленським, а також очільниками Франції та Британії Еммануелем Макроном та Кіром Стармером.
Очікується, що Віткофф розповість Путіну про результати українсько-американських переговорів, зокрема тих, що відбулись на флоридському курорті Галландейл 30 грудня.
За останніми даними на ранок 2 грудня, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила, що налаштована з обережним, але помітним оптимізмом щодо можливого завершення війни в Україні.