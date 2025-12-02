Вечерняя акция протеста в столице Болгарии против проекта государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение налогов, переросла в столкновения с полицией.

Об этом сообщает болгарская служба Радио Свобода.

Протесты в Болгарии: что известно

Сначала митинг проходил мирно, но около 22:00 ситуация обострилась возле офиса партии ДПС – Новое начало.

Несколько участников протеста начали поджигать мусорные баки и атаковать полицейский микроавтобус.

Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

По последним данным, в результате столкновений пострадали два полицейских, а несколько участников митинга задержаны за хулиганские действия.

На фоне беспорядков партия Продолжаем изменения – Демократическая Болгария, которая организовала протест и является второй по численности фракцией в парламенте, призвала к отставке министра внутренних дел.

Политики утверждают, что правоохранители не смогли обеспечить безопасность участников протеста.

Президент Болгарии Румен Радев высказал мнение, что необходимо провести досрочные выборы.

— Насилие должно прекратиться. Я призываю всех соблюдать закон. Провокации не меняют факта: болгары сказали НЕТ этому правительству. Единственный выход — отставка и досрочные выборы, — подчеркнул Радев.

