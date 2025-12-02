У Болгарії протести проти бюджету-2026: президент закликає до дострокових виборів
Вечірня акція протесту в столиці Болгарії проти проєкту державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків, переросла у зіткнення з поліцією.
Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.
Протести в Болгарії: що відомо
Спочатку мітинг проходив мирно, але близько 22:00 ситуація загострилася поблизу офісу партії ДПС – Новий початок.
Кілька учасників протесту почали підпалювати сміттєві баки та атакувати поліцейський мікроавтобус.
Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.
За останніми даними, унаслідок зіткнень постраждали двоє поліцейських, а кількох учасників мітингу затримано за хуліганські дії.
На тлі заворушень партія Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія, яка організувала протест та є другою за чисельністю фракцією у парламенті, закликала до відставки міністра внутрішніх справ.
Політики стверджують, що правоохоронці не змогли гарантувати безпеку учасників протесту.
Президент Болгарії Румен Радев висловив думку, що необхідно провести дострокові вибори.
— Насильство має припинитися. Я закликаю всіх дотримуватися закону. Провокації не змінюють факту: болгари сказали НІ цьому уряду. Єдиний вихід – відставка та дострокові вибори, — наголосив Радев.