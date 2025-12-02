Вечірня акція протесту в столиці Болгарії проти проєкту державного бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків, переросла у зіткнення з поліцією.

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

Протести в Болгарії: що відомо

Спочатку мітинг проходив мирно, але близько 22:00 ситуація загострилася поблизу офісу партії ДПС – Новий початок.

Зараз дивляться

Кілька учасників протесту почали підпалювати сміттєві баки та атакувати поліцейський мікроавтобус.

Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.

За останніми даними, унаслідок зіткнень постраждали двоє поліцейських, а кількох учасників мітингу затримано за хуліганські дії.

На тлі заворушень партія Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія, яка організувала протест та є другою за чисельністю фракцією у парламенті, закликала до відставки міністра внутрішніх справ.

Політики стверджують, що правоохоронці не змогли гарантувати безпеку учасників протесту.

Президент Болгарії Румен Радев висловив думку, що необхідно провести дострокові вибори.

— Насильство має припинитися. Я закликаю всіх дотримуватися закону. Провокації не змінюють факту: болгари сказали НІ цьому уряду. Єдиний вихід – відставка та дострокові вибори, — наголосив Радев.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.