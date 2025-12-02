Специальные посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с Россией по поводу окончания войны в Украине.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Журналисты заметили кортеж, который, как сообщается, везет Уиткоффа и Кушнера из международного аэропорта Внуково на запланированные встречи с кремлевскими чиновниками для обсуждения прекращения войны, пишет Sky News.

Предварительно, их самолет Bombardier Global 7500, зарегистрированный в США, приземлился в Москве примерно час назад.

Сейчас смотрят

Как сообщают российские издания, в московском аэропорту Внуково-2 их встретил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Сегодня Уиткофф вместе с Кушнером проведут переговоры с Путиным. Переговоры запланированы на 17:00 по московскому времени.

Как ожидается, стороны обсудят мирный договор о прекращении войны России против Украины.

Накануне Путин провел совещание с военными, на котором российский глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался о псевдозахвате Покровска и Волчанска. Однако в Генеральном штабе ВСУ опровергли очередные фейки РФ о якобы захвате этих городов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.