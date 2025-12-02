Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
- Специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где должны провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Кортеж был замечен после приземления в аэропорту Внуково-2, где их встретил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Специальные посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву на переговоры с Россией по поводу окончания войны в Украине.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Журналисты заметили кортеж, который, как сообщается, везет Уиткоффа и Кушнера из международного аэропорта Внуково на запланированные встречи с кремлевскими чиновниками для обсуждения прекращения войны, пишет Sky News.
Предварительно, их самолет Bombardier Global 7500, зарегистрированный в США, приземлился в Москве примерно час назад.
Как сообщают российские издания, в московском аэропорту Внуково-2 их встретил директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Сегодня Уиткофф вместе с Кушнером проведут переговоры с Путиным. Переговоры запланированы на 17:00 по московскому времени.
Как ожидается, стороны обсудят мирный договор о прекращении войны России против Украины.
Накануне Путин провел совещание с военными, на котором российский глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался о псевдозахвате Покровска и Волчанска. Однако в Генеральном штабе ВСУ опровергли очередные фейки РФ о якобы захвате этих городов.