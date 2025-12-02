Советники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находятся в Кремле на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Они попытаются убедить его поддержать обновленный американский план мира для Украины.

Об этом пишет Axios.

Уиткофф и Кушнер находятся на встрече с Путиным

Встреча в Москве состоялась после двух недель интенсивной дипломатии вокруг плана Трампа, включая два раунда переговоров между США и Украиной.

Путин заявил, что план Трампа может стать основой для переговоров, но намекнул, что не готов менять свои позиции.

Для Уиткоффа это шестая встреча с Путиным в России, но первая личная встреча между Путиным и командой Трампа со времени саммита на Аляске в августе. Кушнер присоединился к переговорам с Путиным впервые.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 3 декабря, в Европе и проинформируют его о переговорах с Путиным, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Зеленский сегодня заявил, что ожидает разговора с Уиткоффом и Кушнером сразу после их встречи с Путиным.

Американские посланцы представят Путину пересмотренный план мира США, который во время переговоров с украинской стороной сократили с 28 до 19 пунктов.

Предыдущие дипломатические шаги

Уиткофф, Кушнер и госсекретарь Марко Рубио встретились с украинской делегацией во главе с советником президента по национальной безопасности Рустемом Умеровым в воскресенье, 30 ноября, в Майами.

Эти переговоры были сосредоточены на определении фактической границы с Россией в случае мирного соглашения. Путин настаивает, что Россия не остановит войну, пока не будет контролировать весь регион Донбасса на востоке Украины.

США хотят, чтобы Украина передала часть территорий, чтобы убедить Путина заключить мир, но это стало бы болезненной и политически взрывоопасной уступкой.

Зеленский сообщил, что главный генерал Украины Александр Сырский проинформировал американцев “о реальной ситуации на фронте” и обсудил “внедрение различных шагов на фронте… в случае прекращения огня”.

Он также отметил, что 19-пунктовый план был “дополнительно пересмотрен” во время переговоров в Майами.

Уиткофф провел еще две встречи с Умеровым в воскресенье вечером и в понедельник утром перед отъездом в Москву.

Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон также провели телефонные переговоры с Уиткоффом и Умеровым во время визита президента Украины в Париж в понедельник, 1 декабря.

После встречи с Зеленским Макрон обсудил с Трампом дальнейший путь мирного процесса. Макрон подчеркнул “важность гарантий безопасности, необходимых для Украины, и нашу решимость работать над ними вместе с США”.

Пока Кушнер и Уиткофф готовились к встрече с Путиным в Москве, Зеленский встречался со своей переговорной группой в Дублине.

Президент Украины отметил, что они обсуждали вещи, “которые нельзя обсуждать по телефону”.

Зеленский во вторник, 2 декабря, заявил, что готов встретиться с Трампом, если переговоры в Москве будут успешными.

— Шансы сейчас положить конец войне лучше, чем когда-либо. … Легких решений не будет, — сказал он.

