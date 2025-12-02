Радники президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер перебувають у Кремлі на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вони будть переконувати його підтримати оновлений американський план миру для України.

Про це пише Axios.

Віткофф і Кушнер перебувають на зустрічі з Путіним

Зустріч у Москві відбувається після двох тижнів інтенсивної дипломатії навколо плану Трампа, включно з двома раундами переговорів між США та Україною.

Путін заявив, що план Трампа може стати основою для переговорів, але натякнув, що не готовий змінювати свої позиції.

Для Віткоффа це шоста зустріч із Путіним у Росії, але перша особиста зустріч між Путіним та командою Трампа з часу саміту на Алясці в серпні. Кушнер приєднався до переговорів зі Путіним вперше.

Очікується, що Віткофф і Кушнер зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 3 грудня, в Європі та поінформують його про переговори з Путіним, повідомили два джерела, що обізнані із ситуацією.

Зеленський сьогодні заявив, що очікує на розмову з Віткоффом і Кушнером одразу після їхньої зустрічі з Путіним.

Американські посланці представлять Путіну переглянутий план миру США, який під час переговорів з українською стороною скоротили з 28 до 19 пунктів.

Попередні дипломатичні кроки

Віткофф, Кушнер і держсекретар Марко Рубіо зустрілися з українською делегацією на чолі з радником президента з національної безпеки Рустемом Умеровим у неділю, 30 листопада, в Маямі.

Ці переговори були зосереджені на визначенні фактичного кордону з Росією у разі мирної угоди. Путін наполягає, що Росія не зупинить війну, поки не контролюватиме весь регіон Донбасу на сході України.

США хочуть, аби Україна передала частину територій, щоб переконати Путіна укласти мир, але це стало б болючою та політично вибухонебезпечною поступкою.

Зеленський повідомив, що головний генерал України Олександр Сирський поінформував американців “про реальну ситуацію на фронті” та обговорив “впровадження різних кроків на фронті… у разі припинення вогню”.

Він також зазначив, що 19-пунктовий план був “додатково переглянутий” під час переговорів у Маямі.

Віткофф провів ще дві зустрічі з Умеровим у неділю ввечері та в понеділок вранці перед від’їздом до Москви.

Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон також провели телефонні переговори із Віткоффом та Умеровим під час візиту президента України до Парижа в понеділок, 1 грудня.

Після зустрічі із Зеленським Макрон обговорив із Трампом подальший шлях мирного процесу. Макрон наголосив “на важливості гарантій безпеки, необхідних для України, і нашій рішучості працювати над ними разом із США”.

Поки Кушнер і Віткофф готувалися до зустрічі з Путіним у Москві, Зеленський зустрічався зі своєю переговорною групою в Дубліні.

Президент України зазначив, що вони обговорювали речі “які не можна обговорювати по телефону”.

Зеленський у вівторок, 2 грудня, заявив, що готовий зустрітися з Трампом, якщо переговори в Москві будуть успішними.

– Шанси зараз покласти край війні кращі, ніж будь-коли. … Легких рішень не буде, – сказав він.

