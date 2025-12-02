У вівторок, 2 грудня, президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Ірландії.

Глава держави наголосив на важливості голосу Ірландії у міжнародних процесах та закликав Дублін до подальшої підтримки України, зокрема у створенні трибуналу щодо агресії Росії.

Виступ Зеленського у парламенті Ірландії

– Для мене велика честь бути сьогодні тут – у країні, яка розуміє ціну свободи краще, ніж багато хто у Європі, краще, ніж багато хто у світі, і яка поділяє нашу віру в те, що кожен голос важливий, кожна нація важлива. Пам’ятайте, що ваш голос має значення: від голосування Ірландії в ООН до повідомлень у ваших медіа, – зазначив Зеленський.

Він додав, що представники ірландської спільноти у світі можуть впливати на громадську думку сотень мільйонів людей.

За словами президента, коли найпотужніші держави чинять тиск, міжнародна спільнота здатна спрямувати його у правильне русло. Аагресор повинен понести повну відповідальність за свої дії.

– Прошу вас взяти активну участь у створенні трибуналу за цю агресію. Не просто долучитися, а просувати, працювати, наполягати на тому, що правосуддя має починатися з притягнення винуватців до відповідальності. Прошу вас продовжувати відстоювати всі форми санкцій проти Росії, – наголосив президент.

За його словами, настав час застосувати російські активи для справи миру – для оборони та відбудови України.

Зеленський наголосив, що відповідне рішення “давно назріло” і має бути реалізоване.

Президент звернувся із проханням закликати світ допомогти провернути українських дітей, яких викрала Росія, а також звільнити всіх в’язнів, яких досі утримують у російських в’язницях і таборах.

– Без справедливого миру ненависть не згасне – вона тлітиме далі й провокуватиме нове насильство. В історії це вже траплялося. І цього разу має бути інакше. Нам потрібен справжній мир. Допоможіть нам його досягти. І ніколи не втрачайте віри в Україну, – підсумував Зеленський.

