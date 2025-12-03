Міністр оборони США Пітер Гегсет розповів, що на так звану вечерю мрії запросив би трьох світових лідерів.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Кеті Міллер.

Інтерв’ю Піта Гегсета

Так, журналістка запитала: Якби ви могли організувати вечерю з трьома будь-якими людьми — живими чи мертвими — кого б ви запросили і що б ви їли?

Міністр оборони США відповів, що запросив би президентів США, України та Росії.

– Я думаю, це були б президент Трамп, Путін та Зеленський. Подивимось, як все відбуватиметься. Подивимось. А що ми їстимемо? Та все, що захоче президент, побачимо, що це буде. Це була б вечеря заради миру. Були б стейки, добре просмажені. Картопля фрі. Та російська заправка, – сказав Піт Гегсет.

2 грудня у Москві американська делегація, до якої увійшли спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер провели тривали переговори з російським диктатором Путіним. Говорили про план щодо завершення війни.

Медіа повідомляли, що після візиту до Москви Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали вирушити до Брюсселя на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, проте ці плани були скасовані.

