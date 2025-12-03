После визита в Москву спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которые должны были отправиться в Брюссель на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, отменили запланированные переговоры.

Об этом сообщил журналист Foreign Press и Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

Встреча Зеленского с Уиткоффом может не состояться

По его данным, визит в Брюссель не состоится, а Зеленский возвращается в Украину.

– По информации источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер пообещали после переговоров с Путиным отправиться непосредственно в Вашингтон, – написал он.

Сообщается, что делегация США направляется из Москвы прямо в Соединенные Штаты.

Ранее планировалось, что после встречи с российским руководством Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Владимиром Зеленским.

2 декабря российский диктатор Владимир Путин провел в Кремле почти пятичасовые переговоры со Стивом Уиткоффом.

Во встрече также участвовали Джаред Кушнер и советники Кремля Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

На фоне этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев сейчас ближе к возможному мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, но подчеркнул: финальное решение находится исключительно в руках Путина.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, все зависит от результатов переговоров российского лидера с американской делегацией.

