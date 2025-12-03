Сегодня, 3 декабря, секретарь СНБО Руслан Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов встретятся в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

После этого они будут готовить встречу с представителями президента Дональда Трампа в США. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина будет работать конструктивно ради реального мира.

Зеленский о переговорах в Брюсселе и США

Рустем Умеров доложил президенту о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с европейскими партнерами. Вместе с секретарем СНБО Украины на переговорах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов.

— Это постоянная наша координация с партнерами, и мы обеспечиваем полноценную активность процесса переговоров. Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности, — заявил Зеленский.

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями американского лидера Дональда Трампа в США.

— Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе, — добавил президент.

Ранее СМИ сообщили, что в Брюсселе отменили встречу Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

