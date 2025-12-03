Польща, Німеччина та Норвегія оголосили про спільне виділення $500 млн на закупівлю американського озброєння для України.

Про це стало відомо під час переговорів міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі напередодні саміту Альянсу.

Програма PURL: Польща, Німеччина та Норвегія внесуть $500 млн

– Сьогодні глави дипломатій Польщі, Норвегії та Німеччини оголосили про виділення $500 млн на програму PURL, у межах якої держави НАТО надають Україні військову допомогу, – інформує МЗС Польщі.

Як пише TVP, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава виділить $100 млн до кінця року, Німеччина – $200 млн.

Зараз дивляться

Норвегія, окрім участі у спільному пакеті, оголосила про додатковий внесок у $500 млн разом із Німеччиною та Нідерландами.

Загалом норвезьке фінансування в межах PURL у 2025 році складе $835 млн.

До програми також доєдналася Канада. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд підтвердила, що Оттава виділить $200 млн на американську зброю для України.

PURL – механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески.

Суть програми полягає у тому, що Україна формує список пріоритетних потреб у озброєннях та боєприпасах.

Список узгоджується на рівні НАТО, після чого закупівлі здійснюються за кошти партнерів.

На сьогодні до ініціативи PURL доєдналися майже 20 країн.

Через PURL профінансували чотири пакети допомоги, які включали ракети Patriot і HIMARS, частина обладнання вже доставлена в Україну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.