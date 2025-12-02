Европейская комиссия срочно готовит юридический механизм, призванный устранить опасения Бельгии относительно применения замороженных российских активов для кредитования Украины.

Об этом сообщает Politico.

Еврокомиссия нашла способ договориться с Бельгией по активам РФ

Бельгия опасается, что санкционный режим, на основе которого в ЕС заблокировано примерно €140 млрд российских активов, может в определенный момент не быть продлен — например, в случае вето со стороны Венгрии или Словакии.

При таком развитии событий Бельгия, на территории которой хранится большая часть этих средств, будет обязана немедленно вернуть их России, включая те деньги, которые планируется использовать для займа Украине.

Чтобы устранить этот риск, Еврокомиссия намерена применить статью 122 Договора о ЕС.

Это положение позволяет принимать решения “в духе солидарности между государствами-членами в отношении мер, соответствующих экономической ситуации”.

ЕК стремится интерпретировать его так, чтобы продление санкций принималось квалифицированным большинством, а не единогласно. В таком случае Венгрия потеряет возможность заблокировать решение.

Один из дипломатов ЕС, который дал комментарий Politico, назвал такую тактику способом “обеспечить поддержку Бельгии”.

По информации издания, юристы ЕС также убеждены, что статью 122 можно применить для изменения периодичности продления санкций — вместо нынешних шести месяцев они могут действовать в течение трех лет.

Собеседники Politico отмечают, что финальный юридический проект будет представлен в среду.

Напомним, 7 ноября состоялась техническая встреча между представителями ЕК и Бельгии, на которой сторонам не удалось договориться об использовании активов РФ для Украины.

Бельгия считает схему репарационных займов Украине за счет замороженных российских активов, которую продвигает Еврокомиссия, игнорирующей ранее высказанные оговорки бельгийских властей.

