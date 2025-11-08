Техническая встреча между представителями Европейской комиссии и Бельгии, состоявшаяся в пятницу, 7 ноября, не привела к прорыву в вопросе использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщило Euronews со ссылкой на собственные источники.

Представители ЕК и Бельгии не договорились по активам РФ

Как отмечают источники издания в правительстве Бельгии, в стране растет беспокойство из-за отсутствия альтернативных предложений со стороны Европейской комиссии о том, как именно можно использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

— Для Бельгии важно, чтобы были рассмотрены все варианты. Каждый возможный подход должен быть тщательно и прозрачно изучен, чтобы обеспечить наилучшее решение, — сообщил один из источников.

Собеседник добавил, что пока этих вариантов они еще не видели.

Тот же источник уточнил, что Бельгия “пока не разочарована” отсутствием других предложений Еврокомиссии, “но время истекает, и мы остаемся конструктивными”.

Другой европейский источник, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз все еще надеется достичь соглашения с Бельгией, хотя признал, что времени для этого остается немного.

Европейская комиссия ранее представила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до €185 млрд — большую часть российских суверенных активов, в настоящее время замороженных в Европе, без их конфискации.

Одобрение этого плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой сосредоточена основная часть указанных активов.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине остается на повестке дня, а окончательное решение ожидается в декабре 2025 года.

