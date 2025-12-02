Європейська комісія терміново готує юридичний механізм, покликаний усунути занепокоєння Бельгії щодо застосування заморожених російських активів для кредитування України.

Про це повідомляє Politico.

Єврокомісія знайшла спосіб домовитися з Бельгією щодо активів РФ

Бельгія остерігається, що санкційний режим, на основі якого в ЄС заблоковано приблизно €140 млрд російських активів, може у певний момент не бути продовжений – наприклад, у разі вето з боку Угорщини чи Словаччини.

За такого розвитку подій Бельгія, на території якої зберігається найбільша частина цих коштів, буде зобов’язана негайно повернути їх Росії, включно з тими грошима, що планується використати для позики Україні.

Щоб усунути цей ризик, Єврокомісія має намір застосувати статтю 122 Договору про ЄС.

Це положення дозволяє ухвалювати рішення “в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, які відповідають економічній ситуації”.

ЄК прагне інтерпретувати його так, щоб продовження санкцій ухвалювалося кваліфікованою більшістю, а не одностайно. У такому випадку Угорщина втратить можливість заблокувати рішення.

Один із дипломатів ЄС, який дав коментар Politico, назвав таку тактику способом “забезпечити підтримку Бельгії”.

За інформацією видання, юристи ЄС також переконані, що статтю 122 можна застосувати для зміни періодичності продовження санкцій – замість нинішніх шести місяців вони можуть діяти протягом трьох років.

Співрозмовники Politico зазначають, що фінальний юридичний проєкт буде представлений у середу.

Нагадаємо, 7 листопада відбулася технічна зустріч між представниками ЄК та Бельгії, на якій сторонам не вдалося домовитися щодо використання активів РФ для України.

Бельгія вважає схему репараційних позик Україні за рахунок заморожених російських активів, яку просуває Єврокомісія, такою, що ігнорує раніше висловлені застереження бельгійської влади.

