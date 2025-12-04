В переговорах о мирном завершении войны в Украине обсуждаются четыре отдельных элемента, один из которых касается вопросов суверенитета.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Переговоры о завершении войны

Украинская делегация в четверг должна встретиться с переговорщиками американского президента Дональда Трампа, что дает надежду на определенный прогресс. В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин на этой неделе в очередной раз дал понять, что не отступит от своих жестких требований.

Сейчас смотрят

Это ставит Трампа перед сложным выбором: давить на Украину, чтобы она пошла на уступки, даже если это будет угрожать суверенитету, или в конце концов он откажется от переговоров, даже если это будет означать признание провала в попытках закончить войну.

Еще один вариант — Трамп значительно усилит военную помощь Украине.

Американские чиновники утверждают, что за последние несколько недель провели больше переговоров, чем за последние три года. Украина пытается показать Трампу, что готова продолжать переговоры, хотя многие украинцы считают, что Путин не заинтересован в мире.

Россия хочет, чтобы Украина отдала территории, которые все еще контролирует, а также чтобы США юридически признали завоевания российской армии.

— Компромиссного варианта не найдено по территориальному вопросу, — заявил журналистам в среду в Москве советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Пятичасовые переговоры американской делегации с Путиным 2 декабря в Москве стали самыми длительными в этом году. Кроме спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, на встрече впервые присутствовал Джаред Кушнер, зять Трампа.

Осведомленные о ходе переговоров источники говорят, что сейчас параллельно обсуждаются четыре отдельных элемента мирного соглашения. Один касается вопросов суверенитета Украины, в частности ограничения численности ВСУ в мирное время и дальности применения украинских ракет.

Другие элементы касаются территории, экономического сотрудничества и вопросов европейской безопасности.

Напомним, что первоначальный вариант американского документа насчитывал 28 пунктов, большинство из которых были неприемлемыми для Украины и Европы.

Военный аналитик из двухпартийного исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана считает, что Путин вряд ли пойдет на компромисс, ведь он убежден в военном превосходстве РФ на поле боя.

— Любое соглашение, которое положит конец войне, будет болезненным и несправедливым. Кажется, мы все еще далеки от условий, которые соответствуют минимальным приемлемым критериям России и которые являются достаточно приемлемыми для Украины, — подчеркнула Дженнифер Кавана.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен мир с уважением к ее суверенитету.

Источник : NYT

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.