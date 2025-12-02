Европейские союзники по НАТО приветствуют усилия США, направленные на завершение российской войны против Украины, однако выражают сомнения относительно их результативности, в частности из-за непоколебимой позиции Москвы.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на восьмерых дипломатов из государств-членов НАТО, которые говорили на условиях анонимности.

НАТО готовит “план Б”

– Пока у нас нет впечатления, что российский президент готов играть конструктивную роль в переговорах – наоборот. Он усилил бомбардировки Украины по гражданским объектам, по энергетической инфраструктуре беспрецедентным образом, – отметил один из чиновников НАТО.

Другой дипломат отметил, что нынешний момент в дипломатии считают критическим, поскольку “дела идут как в скороварке”. В то же время, по словам чиновников, будет ли интенсивность процесса соответствовать ожиданиям, станет понятнее после возвращения спецпосланника США Стива Уиткоффа из Москвы, где 2 декабря он встречается с Путиным.

Вероятно, российскому диктатору представят обновленный мирный план, который, по словам дипломатов НАТО, “до неузнаваемости” отличается от первоначальных 28 пунктов.

Один из дипломатов сказал, что Европы нет в комнате переговоров, но “европейские взгляды присутствуют за столом переговоров”.

Самыми сложными аспектами потенциального соглашения, отмечают они, остаются территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины.

Один из собеседников в НАТО подчеркнул, что для того, чтобы будущий мир был справедливым и устойчивым, любая договоренность в конечном итоге должна быть согласована прежде всего с украинскими партнерами. Другой чиновник НАТО предположил – вполне возможно, что Путин “не сдвинется ни на шаг”.

– Это будет не потому, что Украина не была готова к компромиссу, потому что они готовы. Это также не будет потому, что Соединенные Штаты продемонстрировали недостаток усилий, потому что они прилагают их немало. Единственной причиной провала будет непреклонность РФ… Единственный результат переговоров, который россияне, кажется, готовы принять – это полная капитуляция Украины, – сказал дипломат.

По словам собеседников, в случае провала нынешних дипломатических усилий европейские партнеры Украины перейдут к альтернативным шагам.

Один из дипломатов объяснил, что их “план Б” предусматривает простую стратегию: увеличение поддержки Украины, поставки большего количества оружия на поле боя, усиление финансовой помощи ее экономике и расширение санкций против России.

Независимо от исхода войны в Украине, большинство союзников в дальнейшем будут рассматривать Россию как угрозу в долгосрочной перспективе.

