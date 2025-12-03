У Уиткоффа и Кушнера сложилось впечатление, что Путин хочет завершить войну – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что встреча американских переговорщиков с Владимиром Путиным прошла довольно хорошо.
- По словам Трампа, Уиткоффу и Кушнеру показалось, что Путин хотел бы завершить войну в Украине.
Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы закончить войну в Украине.
По словам американского лидера, такое впечатление сложилось у Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера вчера во время разговора с президентом РФ.
Об этом пишет Sky News.
Хотел бы Путин завершить войну – ответ Трампа
Президент США общался с журналистами в Овальном кабинете. На вопрос о встрече Путина и американских переговорщиков, которая состоялась в Москве вчера, он ответил: Я не знаю, что делает Кремль.
— Могу сказать, что они (Уиткофф и Кушнер. – Ред.) провели довольно хорошую встречу с президентом Путиным. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Трамп.
Американский президент добавил, что он не знает, что выйдет из этой встречи, поскольку “для этого нужны двое”.
— Что касается Украины, я думаю, мы достаточно хорошо с ними договорились, они очень довольны, — отметил Трамп.
Он также рассказал, что вчера обсуждал встречу в Кремле со специальным посланником Стивом Уиткоффом.
На вопрос, сказал ли ему Уиткофф, что Путин все еще хочет завершить войну, Трамп ответил:
— Он хотел бы завершить войну. Это было их впечатление. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни.
Как известно, 2 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она длилась почти пять часов.
На переговорах компромисса по завершению войны в Украине достичь не удалось.