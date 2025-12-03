Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы закончить войну в Украине.

По словам американского лидера, такое впечатление сложилось у Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера вчера во время разговора с президентом РФ.

Об этом пишет Sky News.

Хотел бы Путин завершить войну – ответ Трампа

Президент США общался с журналистами в Овальном кабинете. На вопрос о встрече Путина и американских переговорщиков, которая состоялась в Москве вчера, он ответил: Я не знаю, что делает Кремль.

— Могу сказать, что они (Уиткофф и Кушнер. – Ред.) провели довольно хорошую встречу с президентом Путиным. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что он не знает, что выйдет из этой встречи, поскольку “для этого нужны двое”.

— Что касается Украины, я думаю, мы достаточно хорошо с ними договорились, они очень довольны, — отметил Трамп.

Он также рассказал, что вчера обсуждал встречу в Кремле со специальным посланником Стивом Уиткоффом.

На вопрос, сказал ли ему Уиткофф, что Путин все еще хочет завершить войну, Трамп ответил:

— Он хотел бы завершить войну. Это было их впечатление. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни.

Как известно, 2 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она длилась почти пять часов.

На переговорах компромисса по завершению войны в Украине достичь не удалось.

