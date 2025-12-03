Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін хотів би закінчити війну в Україні.

За словами американського лідера, таке враження склалося у Стіва Віткоффа і Джерада Кушнера вчора під час розмови з президентом РФ.

Про це пише Sky News.

Чи хоче Путін завінчити війну – відповідь Трампа

Президент США спілкувався з журналістами в Овальному кабінеті. На запитання про зустріч Путіна та американських переговорників, що відбулася в Москві вчора, він відповів: Я не знаю, що робить Кремль.

– Можу сказати, що вони (Віткофф і Кушнер. – Ред.) мали доволі хорошу зустріч із президентом Путіним. Побачимо, що буде далі, – сказав Трамп.

Американський президент додав, що він не знає, що вийде з цієї зустрічі, оскільки “для цього потрібні двоє”.

– Щодо України, я думаю, ми досить добре з ними домовилися, вони дуже задоволені, – зауважив Трамп.

Він також розповів, що вчора обговорював зустріч у Кремлі із спеціальним посланцем Стівом Віткоффом.

На запитання, чи сказав йому Віткофф, що Путін все ще хоче завершити війну, Трамп відповів:

– Він хотів би завершити війну. Це було їхнє враження. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя.

Як відомо, 2 грудня у Кремлі відбулася зустріч Володимира Путіна із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вона тривала майже п’ять годин.

На переговорах компромісу щодо завершення війни в Україні досягти не вдалося.

