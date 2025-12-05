Четыре неизвестных дрона военного типа нарушили запрещенную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина и полетели в направлении траектории полета самолета президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание The Journal.

Инцидент произошел над морем вблизи аэропорта в понедельник поздно вечером.

Дроны возле самолета Зеленского

По данным издания, самолет президента Украины приземлился немного раньше запланированного времени, за несколько минут до инцидента, произошедшего около 23:00. Неизвестные дроны достигли траектории, где должен был пролетать самолет Зеленского.

Затем беспилотники кружили над кораблем ирландского флота LÉ William Butler Yeats, который вывели в море перед визитом Зеленского.

Источники сообщают, что БПЛА взлетели с северо-востока Дублина, вероятно, вблизи Хоута. Сейчас устанавливается, откуда именно взлетели дроны — с суши или с неизвестного корабля. Пока неизвестно, кто запустил и кто управлял дронами.

Отмечается, что данные беспилотники летели с включенным светом.

В то же время ирландские службы безопасности установили, что дроны над Ирландским морем были большими, дорогими, военного назначения, и что данный инцидент можно классифицировать как гибридную атаку.

Было принято решение не сбивать дроны, а на борту военного корабля не было возможности их вывести из строя. В то же время воздушное пространство патрулировал самолет ирландских Воздушных сил, но и он не вмешался в инцидент.

Издание отмечает, что ирландские военные на корабле ограничены в возможностях для борьбы с дронами. Оборудование, приобретенное An Garda Síochána, не могли использовать против дронов, поскольку БПЛА находились вне зоны действия. Также на корабле не было средств противовоздушной обороны, кроме пулеметов. Корабль LÉ Yeats не имеет воздушного радара.

Реакция Офиса президента Украины

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что появление дронов никак не повлияло на ход визита Владимира Зеленского в Ирландию, передает Интерфакс-Украина.

— За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-то менять в визите, — сказал Дмитрий Литвин.

