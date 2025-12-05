Чотири невідомі дрони військового типу порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна і полетіли в напрямку траєкторії польоту літака президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє видання The Journal.

Подія сталася над морем поблизу аеропорту у понеділок пізно ввечері.

Дрони біля літака Зеленського

За даними видання, літак президента України приземлився трохи раніше запланованого часу, за кілька хвилин до інциденту, що стався близько 23:00. Невідомі дрони досягли траєкторії, де мав пролітати літак Зеленського.

Потім безпілотники кружляли над кораблем ірландського флоту LÉ William Butler Yeats, який вивели в море перед візитом Зеленського.

Джерела повідомляють, що БпЛА злетіли з північного сходу Дубліна, ймовірно, поблизу Хоута. Наразі встановлюється, звідки саме злетіли дрони – з суші, чи з невідомого корабля. Поки невідомо, хто запустив та хто керував дронами.

Зазначається, що дані безпілотники летіти з увімкненим світлом.

Водночас ірландські служби безпеки встановили, що дрони над Ірландським морем були великими, дорогими, військового призначення, і що даний інцидент можна класифікувати як гібридну атаку.

Було ухвалено рішення не збивати дрони, а на борту військового корабля не було можливості їх вивести з ладу. В той самий час повітряний простір патрулював літак ірландських Повітряних сил, але і він не втрутився в інцидент.

Видання зазначає, що ірландські військові на кораблі обмежені у можливостях для боротьби з дронами. Обладнання, придбане An Garda Síochána, не могли використати проти дронів, оскільки БпЛА були поза зоною дії. Також на кораблі не було засобів протиповітряної оборони, окрім кулеметів. Корабель LÉ Yeats не має повітряного радара.

Реакція Офісу президента України

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що поява дронів жодним чином не вплинула на перебіг візиту Володимира Зеленського до Ірландії, передає Інтерфакс-Україна.

— За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті, — сказав Дмитро Литвин.

