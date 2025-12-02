Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет финансировать войну в Украине. Он добавил, что американские представители пытаются урегулировать “конфликт” и оценить вероятность мирного завершения войны.

Об этом он сказал во время заседания своего кабинета министров в Белом доме.

Заявление Трампа о войне в Украине

Глава Белого дома заявил, что США тратили значительные средства на поставки оружия и прямую поддержку Украины. Он подчеркнул, что больше этого не будет, потому что Вашингтон пытается положить конец “украинскому кризису”.

Трамп добавил, что много вооружения по полной цене страны НАТО покупали в США, а потом передавали Украине.

Во время выступления Трамп снова напомнил о войнах, которые, по его мнению, ему удалось закончить. Он также выразил убеждение, что следующей такой станет война, которую Россия начала против Украины.

– Но мы пытаемся это решить. Я решил восемь войн. Это будет девятая. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Поверьте, ситуация нелегкая. Какой беспорядок. Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом, – сказал он.

Напомним, во вторник, 2 декабря, в Москву на переговоры с российским режимом прилетели специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Темой переговоров является окончание войны в Украине.

