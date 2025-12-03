Европейская комиссия может внести отдельные танкеры теневого флота в санкционные списки, если 20-й пакет санкций не будет принят до начала нового года.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона Єдині новини.

20-й санкционный пакет ЕС

Власюк сообщил, что в отношении 20-го санкционного пакета Евросоюза существуют два возможных сценария: либо его примут до нового года, либо будет применен “план Б”.

Сейчас смотрят

– 2 декабря финализированного проекта 20-го санкционного пакета пока мы не видим. При том что окно для принятия – это, условно, заседание 19 декабря. После этого – Рождество, Новый год, и уже мы выходим в январь, – сказал он.

Власюк отметил, что если пакет будет финализирован с учетом предложений Украины до конца этой недели или в начале следующей, появляется шанс, что его примут еще в этом году.

– Если нет, тогда мы с 20-м санкционным пакетом входим в новый год. При этом движемся по “плану Б”. Есть предварительная договоренность, что Еврокомиссия попытается добавить в санкционный список определенное количество (я думаю, большое количество) нефтяных танкеров теневого флота, возможно, еще некоторые позиции, — добавил он.

Власюк отметил, что формально этот пакет не будут называть полноценным санкционным, но определенные санкционные списки они все же попытаются реализовать еще в этом году.

Он подчеркнул, что Украина предоставила партнерам всю необходимую информацию о танкерах теневого флота, а также капитанах, операторах, получателях нефти, НПЗ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.