Тіньовий флот РФ нараховує понад 1240 танкерів для обходу санкцій – ЦПД
- З початку війни Росія створила тіньовий флот із понад 1240 старих танкерів, що дозволяє їй обходити міжнародні санкції.
- За даними Центру протидії дезінформації, цей флот вже спричинив серію екологічних катастроф.
З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів, які часто є старими і небезпечними. Так Москва може обходити санкції та продовжувати продавати нафту.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації 5 грудня.
Що відомо про тіньовий флот Росії
За уточненою інформацією, значна частина російських суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без них, часто це відбувається без страхування та технічного нагляду.
– Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф – з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів, – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.
Зазначається, що 1240 суден ходять під прапорами 45 країн:
- Росія – 664 судна;
- без прапора – 294;
- Панама – 92;
- Коморські острови – 84;
- Гамбія – 33;
- Ліберія – 26;
- Палау – 26;
- Сьєрра-Леоне – 19;
- Сан-Томе і Принсипі – 18;
- Барбадос – 17.
Станом на вересень 2025 року, Росія щодня заробляла приблизно $200 млн на експорті нафти.
За даними Центру протидії дезінформації, близько 69% цього обсягу перевозив тіньовий флот Росії.