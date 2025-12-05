З початку повномасштабного вторгнення Росія створила тіньовий флот із понад 1240 танкерів, які часто є старими і небезпечними. Так Москва може обходити санкції та продовжувати продавати нафту.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації 5 грудня.

Що відомо про тіньовий флот Росії

За уточненою інформацією, значна частина російських суден ходить під прапорами інших країн або взагалі без них, часто це відбувається без страхування та технічного нагляду.

Зараз дивляться

– Ці плавучі загрози вже призвели до серії екологічних катастроф – з розливами нафти, пожежами та забрудненням морів, – йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Зазначається, що 1240 суден ходять під прапорами 45 країн:

Росія – 664 судна;

без прапора – 294;

Панама – 92;

Коморські острови – 84;

Гамбія – 33;

Ліберія – 26;

Палау – 26;

Сьєрра-Леоне – 19;

Сан-Томе і Принсипі – 18;

Барбадос – 17.

Станом на вересень 2025 року, Росія щодня заробляла приблизно $200 млн на експорті нафти.

За даними Центру протидії дезінформації, близько 69% цього обсягу перевозив тіньовий флот Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.