Правительство Великобритании готово передать £8 млрд (более $10,6 млрд) замороженных в стране активов России для поддержки Украины. Также Лондон планирует заключить соглашение с ЕС и другими государствами, где хранятся российские деньги.

Об этом сообщает The Times.

Британия хочет передать Украине замороженные активы РФ: что известно

Отмечается, что соглашение планируется в рамках международной инициативы по усилению давления на Россию. Среди стран, которые могут пойти на сделку – Канада, которая могла бы разблокировать до £100 млрд для поддержки Украины.

Этими деньгами можно будет покрыть более двух третей финансовых потребностей Киева на ближайшие два года – как на продолжение обороны, так и на восстановление страны в случае заключения мирного соглашения.

Кроме британских £8 млрд российских активов, ЕС пытается договориться о €90 млрд российских активов, размещенных преимущественно в Бельгии в депозитарии Euroclear.

В то же время один из источников в британском правительстве сообщил журналистам, что точного механизма разблокирования активов РФ на сумму 8 миллиардов фунтов, хранящихся в Великобритании, и их передачи Украине пока не разработано.

Ранее сообщалось, что Бельгия опасается, что ей придется выплачивать кредит, учитывая, что активы РФ в основном хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В связи с этим власти страны призывают ЕС изучать именно правовые и юридические аспекты.

