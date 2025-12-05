Уряд Великої Британії готовий передати £8 млрд (понад $10,6 млрд) заморожених у країні активів Росії для підтримки України. Також Лондон планує укласти угоду з ЄС та іншими державами, де зберігаються російські гроші.

Про це повідомляє The Times.

Британія хоче передати Україні заморожені активи РФ: що відомо

Зазначається, що угода планується в межах міжнародної ініціативи з посилення тиску на Росію. Серед країн, які можуть піти на домовленість – Канада, яка могла б розблокувати до £100 млрд для підтримки України.

З цими грошима можна буде покрити понад дві третини фінансових потреб Києва на найближчі два роки – як на продовження оборони, так і на відбудову країни у разі укладення мирної угоди.

Окрім британських £8 млрд російських активів, ЄС намагається домовитись про €90 млрд російських активів, розміщених переважно в Бельгії у депозитарії Euroclear.

У той же час одне з джерел у британському уряді повідомило журналістам, що точного механізму розблокування активів РФ на суму 8 мільярдів фунтів, які зберігаються у Британії, та їхньої передачі Україні, поки що не розроблено.

Раніше повідомлялось, що Бельгія побоюється, що їй доведеться виплачувати кредит, враховуючи, що активи РФ в основному зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

У зв’язку з цим влада країни закликає ЄС вивчати саме правовий та юридичний аспекти.

