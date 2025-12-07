В Бенине сорвали попытку госпереворота: что известно о ситуации в этой стране
Министр внутренних дел Бенина Алассан Сейду объявил по национальному телевидению, что была сорвана попытка государственного переворота в этой западноафриканской стране.
Об этом пишет издание BBC.
Попытка госпереворота в Бенине
Ранее группа солдат во главе с подполковником Паскалем Тигри выступила с заявлением, что они сместили президента Патриса Талона и приостановили действие конституции.
В своих публикациях в социальных сетях посольство Франции в Бенине сообщило, что вблизи резиденции президента в главном городе Котону, который является резиденцией правительства, были слышны выстрелы.
Очевидцы рассказали BBC, что слышали выстрелы, а некоторые журналисты, работающие на государственную телерадиокомпанию, были взяты в заложники. Впоследствии советник президента сообщил, что Талон в безопасности и находится во французском посольстве.
– Рано утром в воскресенье, 7 декабря 2025 года, небольшая группа солдат подняла мятеж с целью дестабилизации государства и его институтов. Столкнувшись с этой ситуацией, вооруженные силы Бенина и их руководство, верные своей присяге, остались преданными республике. Их реакция позволила им сохранить контроль над ситуацией и сорвать попытку, – заявил Сейду.
Он добавил, что правительство призывает население “продолжать свою деятельность в обычном режиме”.
Над Котону летают вертолеты, а дороги заблокированы, на нескольких улицах города присутствует большое количество военных.
Бенин, бывшая французская колония, считается одной из самых стабильных демократий Африки. Это одна из крупнейших стран-производителей хлопка на континенте, но она входит в число беднейших стран мира.
Солдаты, возглавившие попытку государственного переворота, оправдывали свои действия критикой управления страной президентом Талоном.
67-летнего Талона считают близким союзником Запада. Он должен покинуть пост в следующем году после завершения второго срока полномочий, а выборы запланированы на апрель.
Ранее он пообещал не баллотироваться на третий срок и поддержал министра финансов Ромуальда Вадагни в качестве своего преемника.
Бенин на карте
Республика Бенин – государство на западе Африки, граничащее на востоке с Нигерией, на севере с Нигером и Буркина-Фасо, на западе с Того, а с юга имеющее выход к Гвинейскому заливу. Столица – Порто-Ново, хотя правительство расположено в Котону.
В колониальный период территория современного Бенина была частью Французской Западной Африки и называлась Французская Дагомея. Страна обрела независимость от Франции в 1960 году.