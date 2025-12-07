Міністр внутрішніх справ Беніну Алассан Сейду оголосив на національному телебаченні, що було зірвано спробу державного перевороту в цій західноафриканській країні.

Про це пише видання BBC.

Спроба держперевороту у Беніні

Раніше група солдатів на чолі з підполковником Паскалем Тігрі виступила з заявою, що вони усунули президента Патріса Талона і призупинили дію конституції.

У своїх публікаціях у соціальних мережах посольство Франції в Беніні повідомило, що поблизу резиденції президента в головному місті Котону, яке є резиденцією уряду, було чутно постріли.

Очевидці розповіли BBC, що чули постріли, а деякі журналісти, які працюють на державну телерадіокомпанію, були взяті в заручники. Згодом радник президента повідомив, що Талон у безпеці і перебуває у французькому посольстві.

– Рано вранці в неділю, 7 грудня 2025 року, невелика група солдатів підняла заколот з метою дестабілізації держави та її інститутів. Зіткнувшись із цією ситуацією, збройні сили Беніну та їхнє керівництво, вірні своїй присязі, залишилися відданими республіці. Їхня реакція дозволила їм зберегти контроль над ситуацією та зірвати спробу, – заявив Сейду.

Він додав, що уряд закликає населення “продовжувати свою діяльність у звичайному режимі”.

Над Котону літають вертольоти, а дороги заблоковані, на кількох вулицях міста присутня велика кількість військових.

Бенін, колишня французька колонія, вважається однією з найстабільніших демократій Африки. Це одна з найбільших країн-виробників бавовни на континенті, але вона входить до числа найбідніших країн світу.

Солдати, які очолили спробу державного перевороту, виправдовували свої дії критикою управління країною президентом Талоном.

67-річного Талона вважають близьким союзником Заходу. Він має залишити посаду наступного року після завершення другого терміну повноважень, а вибори заплановано на квітень.

Раніше він пообіцяв не балотуватися на третій термін і підтримав міністра фінансів Ромуальда Вадагні як свого наступника.

Бенін на карті

Республіка Бенін – держава на заході Африки, що межує на сході з Нігерією, на півночі з Нігером і Буркіна-Фасо, на заході з Того, а з півдня має вихід до Гвінейської затоки. Столиця – Порто-Ново, хоча уряд розташований у Котону.

У колоніальний період територія сучасного Беніну була частиною Французької Західної Африки та мала назву Французька Дагомея. Країна здобула незалежність від Франції у 1960 році.

