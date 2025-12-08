Завтра “мирный план” будет предоставлен США – Зеленский
Проект “мирного плана” из 20 пунктов будет доработан вместе с европейскими лидерами и вечером во вторник, 9 декабря, отправлен в США.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами по дороге в Брюссель.
Зеленский о работе над “мирным планом”
Президент рассказал, что в ходе переговоров по “мирному плану” его проект был сокращен с 28 пунктов до 20.
— Было сначала 28 пунктов, в Женеве мы изменили это направление, я благодарю нашу переговорную группу, у нас осталось не 19, а 20 пунктов после Женевской встречи, — пояснил глава государства.
Затем, по словам Зеленского, “было несколько встреч, и американская делегация полетела в Россию и вернулась с фидбеком от РФ”.
Как отметил президент, эти договоры сегодня обсуждались с европейскими партнерами в Лондоне.
— Будем прорабатывать эти 20 пунктов. Не все нам нравится… хотя этот вопрос больше не к американцам, а к россиянам, но, безусловно, мы поработаем, — отметил президент.
Он добавил, что проект “мирного плана” из 20 пунктов, который был привезен после последнего раунда украинско-американских переговоров во Флориде, должен быть доработан лидерами Украины и европейских стран и отправлен в США завтра вечером.
— Я просил премьер-министра Юлию Свириденко поработать над экономическим блоком по восстановлению. Она разработает такую рамку “на одну страницу”, — отметил он.
Напомним, Зеленский заявил, что США настроены на компромиссы по “мирному плану”.
Однако, по его словам, пока не найден компромисс по “сложным вопросам”. Это, в частности, вопросы территорий, финансирования восстановления Украины и гарантии безопасности.