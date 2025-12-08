Проєкт “мирного плану” з 20 пунктів буде допрацьований разом із європейськими лідерами та ввечері вівторка, 9 грудня, відправлений до США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами по дорозі до Брюсселю.

Зеленський про роботу над “мирним планом”

Президент розповів, що в ході переговорів щодо “мирного плану”, його проєкт був скорочений із 28 пунктів до 20.

– Було спочатку 28 пунктів, в Женеві ми змінили цей напрямок, я дякую нашій переговорній групі, у нас залишилось не 19, а 20 пунктів після Женевської зустрічі, – пояснив глава держави.

Потім, за словами Зеленського, “було кілька зустрічей, і американська делегація полетіла до Росії і повернулася із фідбеком від РФ”.

Як зазначив президент, ці договори сьогодні проговорювалися із європейськими партнерами в Лондоні.

– Будемо опрацьовувати ці 20 пунктів. Не все нам подобається… хоча це питання більше не до американців, а до росіян, але, безумовно, ми попрацюємо, – зауважив президент.

Він додав, що проєкт “мирного плану” із 20 пунктів, який був привезений після останнього раунду українсько-американських переговорів у Флориді, має бути доопрацьований лідерами України та європейських країн, та відправлений до США завтра ввечері.

– Я просив прем’єр-міністра Юлію Свириденко попрацювати над економічним блоком щодо відновлення. Вона напрацює таку рамку “на одну сторінку, – зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що США налаштовані на компроміси щодо “мирного плану”.

Однак, за його словами, поки не знайдено компромісу на “складні питання”. Це, зокрема, питання територій, фінансування відбудови України та гарантій безпеки.

