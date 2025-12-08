Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где начинает серию ключевых международных встреч.

Об этом сегодня, 8 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Визит Зеленского в Лондон: что известно

Именно из британской столицы стартует объявленная ранее дипломатическая неделя, в ходе которой запланированы переговоры с европейскими партнерами по вопросам безопасности Украины, в частности противовоздушной обороны и долгосрочного финансирования.

Сейчас смотрят

В Лондоне Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ожидаются заявления для прессы, а также совместный видеозвонок с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО.

В Лондон также должен прибыть секретарь СНБО Рустем Умеров.

После британской части визита президент отправится в Брюссель.

Там запланированы личные переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и встреча в формате “тройки” — с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

О поездке в Лондон стало известно накануне.

Владимир Зеленский публично подтвердил дату визита и подчеркнул, что ожидает от секретаря СНБО и начальника Генштаба доклад о результатах их переговоров в США и деталях диалога американской стороны с Москвой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.