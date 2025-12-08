Зеленский в Лондоне: что известно о встречах президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где начинает серию ключевых международных встреч.
Об этом сегодня, 8 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Визит Зеленского в Лондон: что известно
Именно из британской столицы стартует объявленная ранее дипломатическая неделя, в ходе которой запланированы переговоры с европейскими партнерами по вопросам безопасности Украины, в частности противовоздушной обороны и долгосрочного финансирования.
В Лондоне Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Ожидаются заявления для прессы, а также совместный видеозвонок с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО.
В Лондон также должен прибыть секретарь СНБО Рустем Умеров.
После британской части визита президент отправится в Брюссель.
Там запланированы личные переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и встреча в формате “тройки” — с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
О поездке в Лондон стало известно накануне.
Владимир Зеленский публично подтвердил дату визита и подчеркнул, что ожидает от секретаря СНБО и начальника Генштаба доклад о результатах их переговоров в США и деталях диалога американской стороны с Москвой.