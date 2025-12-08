Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китаю “невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия”, поэтому Пекин не заинтересован в завершении российско-украинской войны.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов по дороге в Брюссель.

Китаю не выгодна слабая РФ — Зеленский

— Безусловно, Китай — сильная страна, сильная экономика, а самое главное в нашем случае — это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на Путина, — отметил президент.

Он добавил, что “при всем уважении к народу Китая … следует честно признать”: вероятно, Пекину невыгодно завершение войны.

— Почему? Потому что, я думаю, что мы читали с вами… новую доктрину (по безопасности. – Ред.) США… Это две великие державы, великие экономики, и это большое противостояние. Это не значит, что это война, может быть противостояние любое дипломатическое, экономическое – это происходит. И сегодня Китаю невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия в этом формате, — пояснил Зеленский.

Он добавил, что из-за этого страдает украинский народ.

Президент подчеркнул, что если “Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что война будет продолжаться”.

— Это не значит, что Китай прямо оружием поддерживает Россию, но точно не поддерживает остановку этой войны. Это окончательно. Плюс, уже есть те или иные доклады наших разведок о поставках станков, каких-то вещей на территорию России из Китая, но прямых поставок оружия – мне об этом не докладывали, — сказал Зеленский.

