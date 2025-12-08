Україна розраховує на продовження фінансування з боку ЄС. Джерело цих грошей має визначити Європа.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів на борту літаку, що летить до Брюсселю.

Зеленський про репараційний кредит для України

Президент розповів, шо у нього заплановані зустрічі із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Євроради Антоніу Коштою. Також буде зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте.

Зеленський зазначив що у питанні надання Україні репараційного кредиту він не може відповідати за рішення фон дер Ляєн та Кошти.

– Це їх рішення разом з лідерами (Європи. – Ред.). Всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці кінців треба зробити рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує руйнувати, працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчилася, – наголосив президент.

Він додав, що Україна розраховує на ці гроші не залежно від того, буде це репараційний кредит, або альтернатива йому.

– Це залежить від єдності Європи, залежить від деяких переконань, деяких скептиків, які ще залишаться. Я впевнений, що у нас буде вирішено це питання. Мені обіцяли лідери, бо вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе, – наголосив Зеленський.

Він додав, що “джерело цих грошей – це питання до Європи”.

