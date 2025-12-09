8 декабря между Таиландом и Камбоджей вновь обострился конфликт. Каждая из сторон заявляет, что именно оппонент нарушил договоренность о перемирии. В понедельник Таиланд сообщил об осуществлении авиаударов по камбоджийской территории после возобновления столкновений на нескольких участках спорной границы. Уже 9 декабря тайские ВМС начали операцию в прибрежной провинции Трат на востоке страны.

Последняя серьезная вспышка конфликта между государствами произошла в июле, когда тайские силы также наносили удары по военным объектам Камбоджи.

После этого обе страны договорились в сжатые сроки подготовить соглашение о полном прекращении боевых действий. Мирный документ был подписан в конце октября при посредничестве президента США Дональда Трампа во время саммита Юго-Восточной Азии в Малайзии.

Факты ICTV подготовили сравнение военной мощи двух стран. Для этого мы использовали данные из международного рейтинга Global Firepower, который ежегодно оценивает армии мира по более чем 60 критериям.

Насколько сильна армия Таиланда по сравнению с армией Камбоджи, читайте далее.

На каком месте армии Таиланда и Камбоджи в мировом рейтинге

В 2025 году, согласно мировому рейтингу армий Global Firepower, армия Таиланда имеет индекс 0,3703 и занимает 25-е место в мире, тогда как Камбоджа с индексом 2,0353 занимает только 95-е место. Такая разница связана с контрастом в уровне финансирования, оснащения и боевой подготовки.

Оборонный бюджет Таиланда значительно превышает камбоджийский и составляет около 5,89 миллиарда долларов США. В то же время Камбоджа тратит только 860 миллионов. Это, в свою очередь, влияет и на количество и качество вооруженных сил.

Армия Таиланда: численность

В Таиланде насчитывается более 360 тысяч военнослужащих, а еще 200 тысяч — это резервисты. В Камбодже численность Вооруженных сил составляет примерно 221 тысячу человек.

Что касается авиации, Таиланд имеет значительное преимущество, а именно 493 единицы, включая 72 истребителя и 7 ударных вертолетов. Камбоджа же имеет только 25 летательных аппаратов и совсем не имеет боевой авиации. Эта диспропорция существенно уменьшает ее возможности в ведении современных боевых действий, где воздушное превосходство является критическим.

Интересно, что по количеству танков Камбоджа немного опережает Таиланд — 644 против 635. Впрочем, стоит учитывать, что техника Камбоджи в основном устарела и преимущественно советского производства. Без надлежащей поддержки с воздуха и флота эти танки будут иметь ограниченную боевую эффективность.

Что касается военно-морских сил, ситуация также не в пользу Камбоджи, ведь у нее всего 20 единиц морских судов против 293 у Таиланда. Таким образом, во всех ключевых аспектах, в частности численность армии, авиация, флот и финансирование, Таиланд существенно превосходит Камбоджу.

Рейтинг Global Firepower — это ежегодная оценка военной мощи стран мира. Он учитывает более 60 показателей: численность армии, технику, авиацию, флот, логистику, экономику и географические факторы. Каждой стране присваивается индекс PwrIndx, и чем ближе к 0, тем сильнее армия.

