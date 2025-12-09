Во вторник, 9 декабря, на спорной границе между Камбоджей и Таиландом вновь вспыхнули боевые действия — напряженность резко возросла после взаимных обвинений в провокациях.

Обе страны Юго-Восточной Азии заявляют о готовности защищать свой суверенитет, ставя под угрозу шаткое прекращение огня, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа в июле.

Обострение на границе между Камбоджей и Таиландом: что известно

Отметим, что 8 декабря Таиланд нанес авиаудары по Камбодже, что возобновило конфликт, который неоднократно происходил между этими странами в течение последних десятилетий.

В июле в результате пятидневного смертельного конфликта погибли десятки людей, а около 200 тыс. человек остались без крова по обе стороны границы.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что его страна якобы никогда не желала насилия, но не может допустить нарушения своего суверенитета.

По его словам, решение о дополнительных военных действиях будет принято в соответствии с условиями ситуации. Вероятно, речь идет о дальнейшей агрессии со стороны Камбоджи.

В то же время на вопрос журналистов о том, планирует ли Таиланд обсудить последние пограничные столкновения с Трампом, Сихасак ответил, что Камбоджа и Таиланд должны сами решить эти вопросы.

– Мы не совсем уверены, что совместная (мирная) декларация работает в соответствии со своим замыслом. Я думаю, что это то, что нам нужно решить с Камбоджей, – сказал он в интервью.

Между тем министерство обороны Камбоджи осудило тайские удары, настаивая на том, что оно остается приверженным соблюдению предыдущего прекращения огня.

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил CNN в понедельник, что “президент Трамп привержен дальнейшему прекращению насилия и ожидает, что правительства Камбоджи и Таиланда полностью выполнят свои обязательства по прекращению этого конфликта”.

Армия Таиланда, между тем, утверждает, что понедельничные авиаудары были направлены против военной инфраструктуры Камбоджи и были местью за нападение, совершенное ранее в понедельник, в результате которого погиб тайский солдат и семь человек получили ранения.

– Цель была направлена на позиции камбоджийской вооруженной поддержки в районе перевала Чонг Ан Ма, – сказал представитель армии генерал-майор Винтай Сувари, который обвинил Камбоджу в использовании артиллерии и минометов для атаки на тайскую сторону на базе Анупонг.

По словам тайских военных чиновников, Камбоджа начала обстреливать тайскую границу около 3 часов ночи по местному времени, мобилизуя тяжелое вооружение и передислоцируя боевые подразделения.

Королевские ВВС Таиланда (RTAF) назвали это деятельностью, которая может эскалировать военные операции и представлять угрозу для тайского пограничного района.

Позиция Таиланда

9 декабря представитель ВМС контр-адмирал Парат Раттаначайпан заявил, что последние аэрофотоснимки района Бан Нонг Ри в подрайоне Чамрак, округ Муанг, Трат, показывают, как камбоджийские войска создают новую базу на суверенной территории Таиланда.

Это та же территория, где уже были демонтированы три постоянных сооружения, ранее использовавшиеся как камбоджийский военный опорный пункт, и откуда уже были выведены камбоджийские войска.

Однако, по словам представителя, камбоджийские силы «вернулись, чтобы снова вмешаться в суверенитет Таиланда», и еще больше усилили свое присутствие.

Он подчеркнул, что Таиланд, следуя международной практике, усилил свой ответ от легкого до жесткого, начиная с координации, предупреждений и переговоров на всех уровнях, чтобы побудить Камбоджу как можно скорее вывести свои войска с тайской территории.

Он добавил, что операция проводится в соответствии с международным правом на самооборону и действующим законодательством, строго соблюдая принципы необходимости и соразмерности, чтобы сдержать ситуацию и избежать ненужной эскалации.

Военно-морские силы подчеркнули, что каждый шаг осуществляется под пристальным наблюдением военного командного центра и руководствуется национальными интересами Таиланда. Они повторили, что Таиланд не примет никаких нарушений своего суверенитета или любых действий, подрывающих безопасность страны в любой форме.

Позиция Камбоджи

Между тем Министерство национальной обороны Камбоджи опровергло обвинения Таиланда, назвав их ложной информацией в своем заявлении.

Камбоджийская армия обвинила Таиланд в атаке на ее войска около 5:04 утра по местному времени.

– Следует отметить, что эта атака произошла после того, как тайские войска в течение многих дней совершали многочисленные провокационные действия, – говорится в сообщении.

Позже представитель Мали Сочеата обвинил тайские силы в поджоге домов, нанесении ранений и побуждении людей бежать из приграничных деревень в северных провинциях Оддармеанчей и Преах Вихеа.

Министр информации Камбоджи Нет Феактра сообщил в Facebook, что в двух провинциях погибли по меньшей мере четверо камбоджийских мирных жителей, а несколько других получили ранения.

Он добавил, что десятки тысяч людей стали беженцами.

Бои между Таиландом и Камбоджей: последствия

Таиланд начал эвакуацию гражданского населения из пострадавших приграничных городов в воскресенье, около 70% из которых уже перемещены.

Почти 400 000 человек эвакуированы во временные убежища, сообщил представитель Министерства иностранных дел Таиланда Никорндей Баланкура.

В понедельник тайская армия заявила об усилении эвакуации жителей вдоль границы и обвинила Камбоджу в нападениях на гражданские районы Таиланда. Армия заявила, что создала временные убежища для размещения эвакуированных, предоставляя им медицинские услуги и круглосуточную гуманитарную помощь.

По состоянию на вторник, бои распространились на провинцию Трат в Таиланде, сообщил представитель ВМС Таиланда. Из семи тайских провинций на границе с Камбоджей, сообщения о боях есть во всех, кроме одной.

Представитель контр-адмирала Парадж Ратанаджайпан заявил, что тайские силы направили официальные сообщения и провели неоднократные переговоры с камбоджийскими властями на всех уровнях, чтобы обеспечить мирный вывод своих войск.

Но камбоджийские силы якобы отказались отступать и усилили свое военное присутствие с помощью специальных подразделений, снайперов, реактивных систем залпового огня, рытья траншей и неоднократных запусков беспилотников над позициями тайских военных, сказал Ратанаджайпан.

В ответ ВМС Таиланда и службы национальной безопасности предпринимают военные действия для отражения атак камбоджийских войск, заявил пресс-секретарь, добавив, что примененная сила является необходимой и соразмерной и направлена на предотвращение дальнейшей эскалации.

Соглашение Трампа о прекращении огня: детали

После вспышки боевых действий в начале этого года, которые стали самыми серьезными за последние годы, 28 июля удалось достичь договоренности о первоначальном прекращении огня между двумя сторонами после того, как Трамп провел телефонные переговоры с их лидерами.

В конце октября в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа подписали расширенную декларацию о прекращении огня на церемонии, на которой присутствовали Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

В понедельник Ибрагим заявил, что он глубоко обеспокоен сообщениями о вооруженных столкновениях между камбоджийскими и тайскими силами, призывая обе стороны к сдержанности.

– Возобновление боевых действий рискует сорвать тщательную работу, направленную на стабилизацию отношений между двумя соседями, – написал он в своем заявлении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал обе страны к деэскалации. Он призвал их вернуться к рамочным соглашениям, подписанным в Куала-Лумпуре, и начать диалог, чтобы найти пути снижения напряженности.

Министерство иностранных дел Таиланда встретилось с послом Малайзии и поверенным в делах Соединенных Штатов после последней вспышки конфликта, сообщил Никорндей в понедельник, не предоставляя дополнительных подробностей.

Малайзия, Таиланд и Камбоджа являются членами блока Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – региональной группы, сосредоточенной на экономическом, политическом и безопасном сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Октябрьскую декларацию о прекращении огня Трамп рассматривал как большую дипломатическую победу и очередной толчок в его широкомасштабной (и часто оспариваемой) кампании по прекращению войн.

Однако менее чем через две недели после подписания соглашение между Таиландом и Камбоджей начало давать сбой.

Таиланд заявил, что приостанавливает прогресс соглашения после того, как взрыв мины на границе привел к ранениям нескольких тайских солдат.

Две страны имеют общую сухопутную границу протяженностью 800 километров (500 миль), а территориальный спор по поводу ее демаркированных частей в значительной степени вытекает из карты, составленной французами, когда они контролировали Камбоджу как колонию. Таиланд эту карту как документ не принимает.

Отметим, что Таиланд и Камбоджа уже веками воюют между собой и ведут споры о принадлежности приграничных территорий.

Их противостояние берет начало еще в Средние века, когда эти земли постоянно переходили из рук в руки во время десятков войн между различными тайскими и кхмерскими государствами. Ориентировочная линия сегодняшней границы сформировалась во второй половине XIX века. За последние 70 лет Таиланд и Камбоджа воевали между собой в разных масштабах более 10 раз.

Источник: CNN, Reuters, The Nation

