У вівторок, 9 грудня, на спірному кордоні між Камбоджею та Таїландом знову спалахнули бойові дії – напруга різко зросла після взаємних звинувачень у провокаціях.

Обидві країни Південно-Східної Азії заявляють про готовність захищати свій суверенітет, ставлячи під загрозу хитке припинення вогню, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа в липні.

Загострення на кордоні між Камбоджею та Таїландом: що відомо

Зауважимо, що 8 грудня Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі, що поновило конфлікт, який неодноразово відбувався між цими країнами протягом останніх десятиліть.

В липні внаслідок п’ятиденного смертельного конфлікту загинули десятки людей, а близько 200 тис. людей залишилися без домівок по обидва боки кордону.

Прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що його країна нібито ніколи не бажала насильства, але не може допустити порушення свого суверенітету.

За його словами, рішення про додаткові військові дії буде ухвалено відповідно до умов ситуації. Ймовірно, йдеться про подальшу агресію з боку Камбоджі.

Водночас на запитання журналістів про те, чи планує Таїланд обговорити останні прикордонні сутички з Трампом, Сіхасак відповів, що Камбоджа та Таїланд повинні самі вирішити ці питання.

– Ми не зовсім переконані, що спільна (мирна) декларація працює відповідно до свого задуму. Я думаю, що це те, що нам потрібно вирішити з Камбоджею, – сказав він в інтерв’ю.

Тим часом Міністерство оборони Камбоджі засудило тайські удари, наполягаючи на тому, що воно залишається відданим дотриманню попереднього припинення вогню.

Високопосадовець адміністрації США заявив CNN у понеділок, що “президент Трамп відданий подальшому припиненню насильства та очікує, що уряди Камбоджі та Таїланду повністю виконають свої зобов’язання щодо припинення цього конфлікту”.

Армія Таїланду, тим часом, стверджує, що понеділкові авіаудари були спрямовані проти військової інфраструктури Камбоджі та були помстою за напад, здійснений раніше в понеділок, в результаті якого загинув тайський солдат і семеро людей отримали поранення.

– Ціль була спрямована на позиції камбоджійської збройної підтримки в районі перевалу Чонг Ан Ма, – сказав речник армії генерал-майор Вінтай Суварі, який звинуватив Камбоджу у використанні артилерії та мінометів для атаки на тайську сторону на базі Анупонг.

За словами тайських військових чиновників, Камбоджа почала обстрілювати тайський кордон близько 3-ї години ночі за місцевим часом, мобілізуючи важке озброєння та передислокуючи бойові підрозділи.

Королівські ВПС Таїланду (RTAF) назвали це діяльністю, яка може ескалювати військові операції та становити загрозу для тайського прикордонного району.

Позиція Таїланду

9 грудня речник ВМС контрадмірал Парат Раттаначайпан заявив, що останні аерофотознімки району Бан Нонг Рі в підрайоні Чамрак, округ Муанг, Трат, показують, як камбоджійські війська створюють нову базу на суверенній території Таїланду.

Це та сама територія, де вже було демонтовано три постійні споруди, що раніше використовувалися як камбоджійський військовий опорний пункт і звідки вже були виведені камбоджійські війська.

Однак, за словами речника, камбоджійські сили “повернулися, щоб знову втрутитися у суверенітет Таїланду” і ще більше посилили свою присутність.

Він наголосив, що Таїланд, дотримуючись міжнародної практики, посилив свою відповідь від легкої до жорсткої, починаючи з координації, попереджень та переговорів на всіх рівнях, щоб спонукати Камбоджу якомога швидше вивести свої війська з тайської території.

Він додав, що операція проводиться відповідно до міжнародного права на самооборону та чинного законодавства з суворим дотриманням принципів необхідності та пропорційності, щоб стримати ситуацію та уникнути непотрібної ескалації.

Військово-морські сили наголосили, що кожен крок здійснюється під пильним наглядом військового командного центру та керується національними інтересами Таїланду. Вони повторили, що Таїланд не прийме жодного порушення свого суверенітету чи будь-яких дій, що підривають безпеку країни в будь-якій формі.

Позиція Камбоджі

Тим часом Міністерство національної оборони Камбоджі заперечило звинувачення Таїланду, назвавши їх неправдивою інформацією у своїй заяві.

Камбоджійська армія звинуватила Таїланд в атаці на її війська близько 5:04 ранку за місцевим часом.

– Слід зазначити, що ця атака сталася після того, як тайські війська протягом багатьох днів вчиняли численні провокаційні дії, – йдеться у повідомленні.

Пізніше речник Малі Сочеата звинуватив тайські сили у підпалі будинків, заподіянні поранень та спонуканні людей тікати з прикордонних сіл у північних провінціях Оддармеанчей та Преах Віхеа.

Міністр інформації Камбоджі Нет Феактра повідомив у Facebook, що у двох провінціях загинули щонайменше четверо камбоджійських мирних жителів, а кілька інших отримали поранення.

Він додав, що десятки тисяч людей стали біженцями.

Бої між Таїландом та Камбоджею: наслідки

Таїланд розпочав евакуацію цивільного населення з постраждалих прикордонних міст у неділю, близько 70% з яких вже переміщено.

Майже 400 000 людей евакуювалися до тимчасових притулків, повідомив речник Міністерства закордонних справ Таїланду Нікорндей Баланкура.

У понеділок тайська армія заявила про посилення евакуації мешканців уздовж кордону та звинуватила Камбоджу у нападах на цивільні райони Таїланду. Армія заявила, що створила тимчасові притулки для розміщення евакуйованих, надаючи їм медичні послуги та цілодобову гуманітарну допомогу.

Станом на вівторок бої поширилися на провінцію Трат у Таїланді, повідомив речник ВМС Таїланду. З семи тайських провінцій на кордоні з Камбоджею бої є в усіх, окрім однієї.

Речник контрадмірала Парадж Ратанаджайпан заявив, що тайські сили надіслали офіційні повідомлення та провели неодноразові переговори з камбоджійською владою на всіх рівнях, щоб забезпечити мирне виведення своїх військ.

Але камбоджійські сили нібито відмовилися відступати та посилили свою військову присутність за допомогою спеціальних підрозділів, снайперів, реактивних систем залпового вогню, копання траншей та неодноразових запусків безпілотників над позиціями тайських військових, сказав Ратанаджайпан.

У відповідь ВМС Таїланду та служби національної безпеки вживають військових дій для відбиття атак камбоджійських військ, заявив речник, додавши, що застосована сила є необхідною та пропорційною і спрямована на запобігання подальшій ескалації.

Угода Трампа про припинення вогню: деталі

Після спалаху бойових дій на початку цього року, які стали найсерйознішими за останні роки, 28 липня вдалось досягти домовленості про початкове припинення вогню між двома сторонами після того, як Трамп провів телефонні розмови з їхніми лідерами.

Наприкінці жовтня в Куала-Лумпурі Таїланд і Камбоджа підписали розширену декларацію про припинення вогню на церемонії, на якій були присутні Трамп і прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім.

У понеділок Ібрагім заявив, що він глибоко стурбований повідомленнями про збройні зіткнення між камбоджійськими та тайськими силами, закликаючи обидві сторони до стриманості.

– Відновлення бойових дій ризикує зірвати ретельну роботу, спрямовану на стабілізацію відносин між двома сусідами, – написав він у своїй заяві.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також закликав обидві країни до деескалації, повернутися до рамкових угод, підписаних у Куала-Лумпурі, та розпочати діалог, щоб знайти шляхи зниження напруженості.

Міністерство закордонних справ Таїланду зустрілося з послом Малайзії та повіреним у справах Сполучених Штатів після останнього спалаху конфлікту, повідомив Нікорндей у ​​понеділок, не надаючи додаткових подробиць.

Малайзія, Таїланд і Камбоджа є членами блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – регіональної групи, що зосереджена на економічній, політичній та безпековій співпраці в Південно-Східній Азії.

Жовтневу декларацію про припинення вогню Трамп розглядав як велику дипломатичну перемогу та черговий поштовх у його широкомасштабній (і часто оскаржуваній) кампанії з покладання кінця війнам.

Однак менш ніж через два тижні після підписання угода між Таїландом і Камбоджею почала давати збій.

Таїланд заявив, що зупиняє прогрес угоди після того, як вибух міни на кордоні призвів до поранень кількох тайських солдатів.

Дві країни мають спільний сухопутний кордон протяжністю 800 кілометрів (500 миль), а територіальна суперечка щодо його демаркованих частин значною мірою випливає з карти, складеної французами, коли вони контролювали Камбоджу як колонію. Таїланд цю карту як документ не приймає.

Зауважимо, що Таїланд та Камбоджа вже століттями воюють між собою і ведуть суперечки щодо належності прикордонних територій.

Їхнє протистояння бере початок ще у Середні віки, коли ці землі постійно переходили з рук до рук під час десятків воєн між різними тайськими та кхмерськими державами. Орієнтовна лінія сьогоднішнього кордону оформилася у другій половині ХІХ століття. За останні 70 років Таїланд і Камбоджа воювали між собою у різних масштабах понад 10 разів.

Джерело: CNN, Reuters, The Nation

