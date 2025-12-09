Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має “сильнішу переговорну позицію”, ніж Україна.

Трамп оцінив позиції України та РФ у мирних переговорах

В інтерв’ю виданню Politico на запитання, яка країна наразі має сильнішу позицію у переговорах, Трамп відповів: Тут не може бути жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна.

На думку президента США, війна в Україні могла перерости у Третю світову війну, проте зараз такої загрози немає.

Крім того, він назвав війну “великою проблемою” для Європи, з якою та “не справляється добре”.

Журналіст запитав Трампа, чи вважає він, що Україна програла війну. На це президент США відповів, що Україна втратила “цілу смугу узбережжя”.

– Подивіться на карти. Я тут вже 10 місяців, але якщо повернутися на 10 місяців назад і подивитися, вони втратили всю цю смугу. Зараз вона стала більшою. Вона стала ширшою. Але вони втратили багато землі, і це дуже хороша земля. Ви б точно не сказали, що це перемога. Я міг би показати вам карти. Вони втратили багато землі, — додав він.

Водночас президент США, коментуючи заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого про дистанцінування від війни в Україні, сказав, що це не зовсім так, і визнав хоробрість нашої армії.

– Знаєте, вони мають грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, це нелегко з Росією, бо Росія має перевагу. І вони завжди її мали. Вони набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже ціную народ України і військо України за їхню, знаєте, хоробрість і за боротьбу і все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір зазвичай переможе.

