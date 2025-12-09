Во вторник, 9 декабря, Литва объявила чрезвычайное положение из-за появления воздушных метеозондов из Беларуси, которыми обычно переправляют контрабанду. Из-за очередного появления воздушных шаров правительство Литвы попросило парламент разрешить военным и полиции принимать необходимые меры для противодействия.

Чрезвычайное положение в Литве

Из-за появления воздушных метеозондов, которыми контрабандисты обычно переправляют сигареты, в очередной раз прекратил работу аэропорт Вильнюса.

— Чрезвычайное положение объявлено не только из-за нарушения работы гражданской авиации, но и из-за интересов национальной безопасности, — заявил министр внутренних дел Владислав Кондратовичюс на заседании правительства.

Министерство внутренних дел Литвы отметило, что введение чрезвычайной ситуации на всей территории страны не доставит неудобств населению, ведь все меры будут направлены на организаторов и исполнителей переправки контрабанды воздушными шарами.

В то же время Беларусь отрицает свою причастность к запуску метеозондов и обвиняет Литву в провокациях: якобы Литва отправляет на территорию Беларуси дрон, который сбрасывает экстремистские материалы. Официальный Вильнюс это отрицает.

Полномочия для военных

Известно, что литовское правительство обратилось к Сейму с просьбой предоставить военным, пограничникам и полиции полномочия для противодействия появлению метеозондов в воздушном пространстве страны.

Если парламент согласится, то армия Литвы будет иметь полномочия не пропускать в страну и досматривать транспортные средства, а также проверять людей, их документы и вещи, и еще задерживать тех, кто сопротивляется или подозревается в совершении преступлений.

Военным будет разрешено применять силу для выполнения этих функций, заявил министр обороны Робертас Каунас. Чрезвычайные меры будут действовать до тех пор, пока правительство их не отменит.

По словам Кондратовичюса, необходимость продления чрезвычайной ситуации правительство пересмотрит через месяц. Все будет зависеть от результатов борьбы с угрозами.

— Это будет зависеть от результатов всей операции, имея в виду не только то, где мы привлекаем военных для патрулирования и выполнения других функций, но и совокупность других действий, которые должны повлиять на эту ситуацию, — подчеркнул Кондратовичюс.

С октября Вильнюсский аэропорт не работал более 60 часов из-за угрозы гражданской авиации со стороны контрабандных воздушных шаров, что затронуло более 350 рейсов и около 51 тыс. пассажиров, сообщает МВД Литвы.

Из-за контрабандных воздушных метеозондов уже нарушена работа не только Вильнюсского, но и Каунасского аэропортов, также следы воздушных шаров зафиксированы во внутренних районах страны — в районе Шяуляя и Кедайняй.

В ноябре сообщалось, что Литва намерена обратиться в международные судебные институты, в том числе в Международный суд ООН, из-за воздушных шаров из Беларуси.

