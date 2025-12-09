У вівторок, 9 грудня, Литва оголосила надзвичайний стан через появу повітряних куль з Білорусі, якими зазвичай переправляють контрабанду. Через чергову появу куль уряд Литви попросив парламент дозволити військовим та поліції вживати необхідних заходів для протидії появі цих повітряних куль.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Надзвичайний стан у Литві

Через появу повітряних куль, якими контрабандисти зазвичай переправляють сигарети, вчергове припиняв роботу аеропорт Вільнюса.

— Надзвичайний стан оголошено не тільки через порушення роботи цивільної авіації, а й через інтереси національної безпеки, — заявив міністр внутрішніх справ Владислав Кондратовичус на засіданні уряду.

Міністерство внутрішніх справ Литви зауважило, що введення надзвичайної ситуації на всій території країни не спричинить незручностей для населення, адже усі заходи спрямують на організаторів та виконавців переправлення контрабанди кулями.

Водночас Білорусь заперечує свою причетність до запуску повітряних куль і звинувачує Литву в провокаціях: начебто Литва відправляє на територію Білоруси дрон, який скидає екстремістські матеріали. Офіційний Вільнюс це заперечує.

Повноваження для військових

Відомо, що литовський уряд звернувся до Сейму з проханням надати військовим, прикордонникам та поліції повноваження для протидії появі куль у повітряному просторі країни.

Якщо парламент погодиться, то армія Литви матиме повноваження не пропускати до країни та обшукувати транспортні засоби, також перевіряти людей, їхні документи та речі, а ще затримувати тих, хто чинить опір або підозрюється у скоєнні злочинів.

Військовим буде дозволено застосовувати силу для виконання цих функцій, заявив міністр оборони Робертас Каунас. Надзвичайні заходи діятимуть допоки уряд їх не скасує.

За словами Кондратовичуса, необхідність продовження надзвичайної ситуації уряд перегляне за місяць. Все залежатиме від результатів боротьби з загрозами.

— Це залежатиме від результатів всієї операції, маючи на увазі не тільки те, де ми залучаємо військо для патрулювання та виконання інших функцій, але й сукупність інших дій, які повинні вплинути на цю ситуацію, — наголосив Кондратовичус.

