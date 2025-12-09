У РФ впав військовий літак Ан-22: шукають 7 членів екіпажу
- Військово-транспортний літак Ан-22 зазнав аварії в Іванівській області.
- Борт здійснював плановий обліт після ремонту.
- На борту Ан-22 було сім членів екіпажу - їхня доля невідома.
Сьогодні, 9 грудня, в Іванівській області Росії впав військовий вантажний літак Ан-22. На борту перебували сім членів екіпажу.
Про це повідомляють російські медіа.
Ан-22 розбився в Іванівській області
Відомо, що вантажний літак Ан-22 належить Міністерству оборони Росії. Ан-22 здійснював плановий обліт після ремонту.
Уламки літака знайшли у воді, повідомляють оперативні служби.
Російське Міноборони уточнило, що літак Ан-22 впав у безлюдному районі. На місце вилетіла пошукова команда.
Що відомо про літак Ан-22
Ан-22 Антей — це найбільший у світі турбогвинтовий літак, призначений для перевезення на значні відстані озброєння, військової техніки та військ. Перший політ Антей здійснив у 1965 році.
У Росії повідомляли у 2024 році, що військово-транспортна авіація відмовиться від експлуатації Ан-22. Водночас у РФ немає альтернативи цьому транспортнику.
13 листопада повідомлялося, що у Карелії, яка межує з Фінляндією, розбився військовий літак Су-30. Члени екіпажу загинули.
Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що у 2025 році у Росії кількість жертв унаслідок катастроф комерційної авіації перевищила сумарні показники за два попередні роки.
Серед основних причин авіакатастроф аналітики називають зношення літаків, нестачу запчастин та відтік кваліфікованих кадрів.