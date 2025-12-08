Президент Володимир Зеленський поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Європейської ради Антоніу Кошту та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про хід перемовин зі Сполученими Штатами.

Розмова Зеленського із Коштою, фон дер Ляєн та Рютте

– Хороша і продуктивна зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, – написав глава держави у Telegram у ніч на вівторок, 9 грудня.

Зеленський поінформував європейських партнерів про ситуацію на дипломатичному фронті.

За словами президента, під час переговорів детально обговорили співпрацю зі США щодо подальших кроків задля досягнення миру, гарантій безпеки та посилення стійкості України.

Глава держави додав, що сторони також торкнулися ініціативи PURL та питання репараційного кредиту.

– По всіх питаннях скоординували позиції. Діємо узгоджено й конструктивно. Дякую за зустріч і за підтримку” – підсумував Зеленський.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в свою чергу позитивно оцінив результати розмови.

– Гарні дискусії сьогодні з Володимиром Зеленським та з лідерами ЄС Урсулою фон дер Ляєн та Антоніу Коштою на підтримку подальшого прогресу на шляху до справедливого та міцного миру для України, – написав він у мережі Х.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що проєкт “мирного плану” з 20 пунктів буде допрацьований разом із європейськими лідерами та ввечері вівторка, 9 грудня, відправлений до США.

