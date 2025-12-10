Сизранський нафтопереробний завод, що у Сизрані на Волзі, 5 грудня тимчасово зупинив свою роботу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Сизранський НПЗ зупинив роботу

Українські військові минулої п’ятниці заявили, що вночі завдали ударів по нафтопереробному заводу у Сизрані та порту Темрюк у Краснодарському краї Російської Федерації.

Нафтопереробний завод у Сизрані зупинив перероблення нафти через пошкодження, завдані українськими дронами.

За даними джерел, дрони вдарили в установку первинного перероблення нафти CDU-6, яка є основним обладнанням НПЗ. В цю установку у серпні вже влучали дрони. Тоді об’єкт ремонтували два тижні.

Одне з джерел повідомило, що на цей раз ремонтні роботи можуть тривати близько місяця. Власником Сизранського НПЗ є підсанкційна компанія Роснефть.

Повідомляється, що торік Сизранський НПЗ переробив значно менше нафти, ніж можуть його потужності. Так, у 2024 році цей завод переробляв близько 90 тис. барелів на добу, або 4,3 млн метричних тонн.

Торік завод виробив 800 тис. тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного пального та ще 700 тис. тонн мазуту.

Агентство Bloomberg на основі публічних заяв Росії та України підрахувало, що у листопаді українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів. Це рекордна кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру РФ.

