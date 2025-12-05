Силы обороны Украины повредили Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Поражение Сызранского НПЗ и морского порта в РФ: детали

Удары по инфраструктуре России украинские защитники нанесли в ночь на 5 декабря в рамках снижения военно-экономического потенциала агрессора.

Речь идет, в частности, о поражении Темрюкского морского порта в Краснодарском крае РФ, где отгружают сжиженный природный газ и химические грузы, а также навалочные и сыпучие грузы.

Сообщается, что россияне задействуют его в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром, степень нанесенного ущерба уточняется.

– Кроме того, были поражены мощности нефтеперерабатывающего завода Сызранский в Самарской области РФ. Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении Вооруженных сил российского агрессора, – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что еще одно попадание БПЛА зафиксировано на территории завода с последующим пожаром, предварительно – повреждена одна из установок НПЗ.

Кроме прочего, удалось подтвердить результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ.

По последним данным, там повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Оборонцы сообщают, что по состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности с полной остановкой ключевых установок.

– Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, – подытожили в Генштабе.

Ранее сообщалось об атаке дронов на Новокуйбишевский нефтеперерабатывающий завод.

АО Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефть.

Источник : Генштаб ВСУ

