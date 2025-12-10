Встреча лидеров Европы по мирному плану пройдет 15 декабря — Sky News
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие дни планируются дальнейшие координационные переговоры по прекращению огня в Украине.
- Он подчеркнул, что европейские интересы безопасности должны быть защищены.
Европейские лидеры, в том числе сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон, встретятся 15 декабря в Берлине, чтобы обсудить план мира для Украины.
Как сообщает Sky News, канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в Берлине во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, подтвердил планы относительно новых переговоров по мирному плану.
– Европейские интересы безопасности должны быть защищены… на этом фоне мы планируем дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни, – сказал Мерц.
Как информировали ранее, Коалиция желающих также планирует провести видеоконференцию в четверг, 11 декабря.
К слову, ранее издание Politico писало, что ЕС должен разработать собственный план достижения мира в Украине. Западное медиа цитировало комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который говорил, что идеально иметь два плана – европейский и, возможно, американский.
По его словам, главная цель – найти синергетические связи между ними и достичь наилучшего результата.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что Европу не устроит отсутствие США в переговорном процессе, поскольку для Украины жизненно важно, чтобы Вашингтон продолжал давление на Россию.