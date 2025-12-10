Встреча лидеров Европы по мирному плану пройдет 15 декабря

Европейские лидеры, в том числе сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон, встретятся 15 декабря в Берлине, чтобы обсудить план мира для Украины.

Как сообщает Sky News, канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в Берлине во время встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, подтвердил планы относительно новых переговоров по мирному плану.

– Европейские интересы безопасности должны быть защищены… на этом фоне мы планируем дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни, – сказал Мерц.

Как информировали ранее, Коалиция желающих также планирует провести видеоконференцию в четверг, 11 декабря.

К слову, ранее издание Politico писало, что ЕС должен разработать собственный план достижения мира в Украине. Западное медиа цитировало комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который говорил, что идеально иметь два плана – европейский и, возможно, американский.

По его словам, главная цель – найти синергетические связи между ними и достичь наилучшего результата.

Со своей стороны президент Владимир Зеленский заявил, что Европу не устроит отсутствие США в переговорном процессе, поскольку для Украины жизненно важно, чтобы Вашингтон продолжал давление на Россию.

