Зустріч лідерів Європи щодо мирного плану пройде 15 грудня – Sky News
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у найближчі дні плануються подальші координаційні переговори щодо припинення вогню в Україні.
- Він наголосив, що європейські інтереси безпеки повинні бути захищені.
Європейські лідери, зокрема сер Кір Стармер та Еммануель Макрон, зустрінуться 15 грудня у Берліні, аби обговорити план миру для України.
Зустріч лідерів Європи щодо мирного плану пройде 15 грудня
Як повідомляє Sky News, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи в Берліні під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, підтвердив плани щодо нових переговорів щодо мирного плану.
– Європейські інтереси безпеки повинні бути захищені… на цьому тлі ми плануємо подальші координаційні переговори в найближчі дні, – сказав Мерц.
Як інформували раніше, Коаліція охочих також планує провести відео-конференцію в четвер, 11 грудня.
До речі, раніше видання Politico писало, що ЄС має розробити власний план щодо досягнення миру в Україні. Західне медіа цитувало комісара із оборони Андрюса Кубілюса, який казав, що ідеально мати два плани – європейський та, можливо, американський.
За його словами, головна мета – знайти синергетичні зв’язки між ними та досягти найкращого результату.
Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що Європу не влаштує відсутність США у переговорному процесі, оскільки для України життєво важливо, щоб Вашингтон продовжував тиск на Росію.