Європейські лідери, зокрема сер Кір Стармер та Еммануель Макрон, зустрінуться 15 грудня у Берліні, аби обговорити план миру для України.

Зустріч лідерів Європи щодо мирного плану пройде 15 грудня

Як повідомляє Sky News, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи в Берліні під час зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, підтвердив плани щодо нових переговорів щодо мирного плану.

– Європейські інтереси безпеки повинні бути захищені… на цьому тлі ми плануємо подальші координаційні переговори в найближчі дні, – сказав Мерц.

Як інформували раніше, Коаліція охочих також планує провести відео-конференцію в четвер, 11 грудня.

До речі, раніше видання Politico писало, що ЄС має розробити власний план щодо досягнення миру в Україні. Західне медіа цитувало комісара із оборони Андрюса Кубілюса, який казав, що ідеально мати два плани – європейський та, можливо, американський.

За його словами, головна мета – знайти синергетичні зв’язки між ними та досягти найкращого результату.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що Європу не влаштує відсутність США у переговорному процесі, оскільки для України життєво важливо, щоб Вашингтон продовжував тиск на Росію.

