Европу не устроит вариант, если США устранятся от переговорного процесса по российско-украинской войне, но продолжат поставлять оружие по программе PURL. Нужно бороться, чтобы США продолжали давление на Россию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по дороге в Брюссель.

Зеленский о важности США в переговорах

— Я считаю, что не устраивает (европейцев, — Ред.). Надо бороться за США, чтобы они продолжали помогать, поддерживать, продолжали давление на Россию, и для нас важна гарантия безопасности, — сказал Зеленский.

По словам президента, европейцы — это сильные партнеры Украины. Но программа PURL — это возможность покупать у Америки именно то оружие, которого у европейцев нет. Поэтому необходимо это продолжать в любом случае, утверждает глава государства.

— Я думаю, США будут открыты для этой программы. Они зарабатывают деньги. Это подходит их современной политике, что они поддерживают Украину не бесплатно, но поддерживают. PURL работает. Мы покупаем ПВО прежде всего — это важно, — убежден президент.

Он поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который напомнил всем лидерам, что нужно находить дополнительные деньги.

— Нам нужно на год €15 млрд по программе PURL, он об этом сказал. А на этот год нам еще не хватает где-то €800 млн. А не хватало €1,5 млрд. Но сегодня мы благодарны Нидерландам за положительное решение по программе. Они выделили €700 млн. Спасибо Нидерландам за такое решение, — объяснил Зеленский.

Поэтому Украина рассчитывает на США, борется, ищет деньги на программу PURL и работает вместе со всеми союзниками, подчеркнул президент.

