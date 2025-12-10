Страны Евросоюза планируют в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке активов РФ на €210 млрд, чтобы не допустить возможности наложения вето со стороны Венгрии на ближайшем саммите ЕС.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.

Бессрочная заморозка активов РФ в ЕС: что известно

Официальные лица, знакомые с этими планами, утверждают, что поспешные усилия по принятию законодательства, предусматривающего использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето на продление санкций, направлены на защиту влияния Брюсселя в мирных переговорах по войне в Украине под руководством США.

Сейчас смотрят

Так, дипломаты, занимающиеся этим законодательством, видят преимущество в быстром отделении спорного вопроса о замораживании активов от дискуссий о предоставлении Киеву займа с использованием российских активов.

В то же время в публикации указывают, что Венгрия и некоторые другие страны ЕС могут быть недовольны подобным решением.

Европейская комиссия на прошлой неделе предложила использовать €210 млрд иностранных активов РФ для финансирования кредита для Киева. Сначала Украина получит €90 млрд, которые выплатят в течение следующих двух лет.

Чтобы схема кредитования заработала, активы нужно заморозить на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, для продления которых требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов союза.

Между тем Венгрия выступает против любого продления помощи Украине и регулярно угрожает наложить вето на продление санкций.

Европейские чиновники опасаются, что премьер Венгрии Виктор Орбан выполнит свою угрозу, если администрация Дональда Трампа решит в одностороннем порядке отменить американские санкции против РФ.

Для того чтобы обойти этот риск, Еврокомиссия может использовать свои чрезвычайные полномочия, с помощью которых обычно происходит борьба с экономическими кризисами.

Так, санкции на активы РФ на неопределенный срок могут наложить в соответствии со статьей 122 договоров ЕС. Их можно одобрить без единогласного согласия членов, использовав голоса большинства из них, что позволит обойти потенциальные вето.

Ожидается, что этот вопрос могут согласовать на саммите 18-19 декабря.

Ранее семь государств написали письмо руководству ЕС о необходимости предоставить Украине репатриационный кредит. Среди главных противников в этом вопросе все еще остаются правительство Бельгии и Венгрия.

Источник : Financial Times

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.