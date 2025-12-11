В городе Скиве завершилась первая встреча менторской программы Корни и крылья: история, которая объединяет для учителей диаспорных школ, чтобы внедрить преподавание истории Украины.

История Украины как отдельный предмет в Дании

К программе, которая реализуется при поддержке Фундации Пилипа Орлика, присоединились 10 школ и образовательных центров из разных городов Дании, в частности Копенгаген, Эйсберг, Оденсе, Колдинг и школа из Стокгольма.

Во время обучения координатор образовательных проектов Фундации, историк Наталья Омельчук, аспирантка Одесского национального университета и проектный менеджер Светлана Квитницкая представили педагогам интерактивную методику Воспоминания в коробках — учебную модель, сочетающую работу с историческими и культурными артефактами, музыку, творческие задания и интерактивные элементы.

Такой формат позволяет детям не просто получать информацию, а ощущать историю через прикосновение, звук и собственный опыт.

В отзывах участники отмечали практичность методики, ее адаптивность к разному возрасту детей и способность укреплять самоидентификацию украинских детей в диаспоре.

— Возвращение к корням дает силу действовать дальше. Знание собственной истории помогает осознать, кто мы есть, и объединяет нас даже тогда, когда мы разбросаны по всему миру, — отметили педагоги.

Координатор образовательных проектов Фундации Пилипа Орлика Наталья Омельчук подытожила результаты программы, отметив, что они работают с учителями за рубежом и вместе строят прочную связь с Украиной.

Фундация Пилипа Орлика продолжает развивать программу Корни и крылья в разных странах, поддерживая украинских педагогов и усиливая украинский голос в мире через образование, память и культуру.

В частности, с сентября 2025 года учителя восьми украинских школ из шести городов Чехии преподают историю Украины и проходят методическое обучение с целью обеспечения долгосрочных результатов.

Как сообщалось в августе 2025 года, на Образовательной академии для педагогов украинских субботних и воскресных школ Европы 67% украинских диаспорных школ не преподавали историю.

— Мы работаем, чтобы изменить это критическое положение дел. Знание истории своего народа позволяет нашим детям, которые вынужденно находятся за границей, сохранять идентичность и оставаться частью нашего разделенного войной народа, — говорит программный директор Фундация Пилипа Орлика Ярина Ясиневич.

Программа реализуется совместно с NGO Help Ukrainian Children, общественной организацией Lastivka и при содействии Посольства Украины в Королевстве Дания.

