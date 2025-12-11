У місті Сківе завершилася перша зустріч менторської програми Корені та крила: історія, яка обʼєднує для вчителів діаспорних шкіл, щоб запровадити викладання історії України.

Історія України як окремий предмет у Данії

До програми, яка реалізується за підтримки Фундації Пилипа Орлика, приєдналися 10 шкіл та освітніх осередків з різних міст Данії, зокрема Копенгаген, Ейсберг, Оденсе, Колдінг та школа зі Стокгольма.

Під час навчання координаторка освітніх проєктів Фундації, історикиня Наталя Омельчук, аспірантка Одеського національного університету та проєктна менеджерка Світлана Квітницька представили педагогам інтерактивну методику Спогади в коробках — навчальну модель, що поєднує роботу з історичними та культурними артефактами, музику, творчі завдання й інтерактивні елементи.

Зараз дивляться

Такий формат дозволяє дітям не просто отримувати інформацію, а відчувати історію через дотик, звук і власний досвід.

У відгуках учасники відзначали практичність методики, її адаптивність до різного віку дітей та здатність зміцнювати самоідентифікацію українських дітей у діаспорі.

– Повернення до коренів дає силу діяти далі. Знання власної історії допомагає усвідомити, хто ми є, і об’єднує нас навіть тоді, коли ми розпорошені по всьому світу, — зазначили педагоги.

Координаторка освітніх проєктів Фундації Пилипа Орлика Наталя Омельчук підсумувала результати програми, зазначивши, що вони працюють з учителями за кордоном і разом будують стійкий зв’язок з Україною.

Фундація Пилипа Орлика продовжує розвивати програму Корені та крила у різних країнах, підтримуючи українських педагогів і посилюючи український голос у світі через освіту, пам’ять і культуру.

Зокрема, від вересня 2025 року вчителі восьми українських шкіл із шести міст Чехії викладають історію України та проходять методичне навчання з метою забезпечення тривалих результатів.

Як повідомлялося в серпні 2025 року, на Освітній академії для педагогів українських суботніх і недільних шкіл Європи 67% українських діаспорних шкіл не викладали історії.

– Ми працюємо, щоб змінити цей критичний стан справ. Знання історії свого народу дозволяє нашим дітям, які вимушено перебувають за кордоном, зберігати ідентичність та залишатися частиною нашого розділеного війною народу, — каже програмна директорка Фундації Пилипа Орлика Ярина Ясиневич.

Програма втілюється спільно з NGO Help Ukrainian Children, громадською організацією Lastivka та за сприяння Посольства України в Королівстві Данія.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.