Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что более 80% украинцев стремятся к заключению соглашения, которое положило бы конец российско-украинскому конфликту.

Об этом он сообщил журналистам во время круглого стола с бизнес-лидерами в Белом доме.

Трамп о мирном соглашении

Глава США отметил, что украинский президент Владимир Зеленский “должен быть реалистичным” в своей позиции по мирным переговорам.

По словам Трампа, его интересует, когда в Украине состоятся следующие выборы.

— Я думаю, сколько времени пройдет, пока они проведут выборы? Это демократия. Они давно не проводили выборов. И если посмотреть на опросы, 82% людей требуют заключения соглашения, — подчеркнул американский президент.

Трамп добавил, что украинский народ хочет, чтобы конфликт завершился.

— Они каждую неделю теряют тысячи людей. Они хотят, чтобы это закончилось, — отметил он.

Ранее Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что в Украине «пришло время» провести президентские выборы.

Американский лидер отметил, что прошло много времени с момента предыдущих выборов и что война не должна мешать украинцам реализовать свое право голоса.

— Я считаю, что сейчас важное время для выборов. Украинский народ должен иметь этот выбор. Возможно, Зеленский снова выиграл бы, — сказал Трамп, добавив, что нынешняя ситуация все больше отдаляет Украину от демократических норм.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы Трампа в интервью изданию La Repubblica в ходе своего визита в Италию и отметил, что “всегда готов к выборам”.

